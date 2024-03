China Eastern Airlines transporte près de 16,5 millions de passagers pendant la ruée de voyage du Festival du printemps

China Eastern Airlines

SHANGHAI, le 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- La ruée vers les voyages du Festival du printemps 2024, qui a duré environ 40 jours, a pris fin le 5 mars. China Eastern Airlines, avec ses filiales Shanghai Airlines et China United Airlines, a exploité un total de 106 800 vols passagers. transportant près de 16,5 millions de passagers, avec un facteur de charge moyen dépassant 82%.

China Eastern Airlines carries nearly 16.5 million passengers during Spring Festival travel rush China Eastern Airlines carries nearly 16.5 million passengers during Spring Festival travel rush

Selon les statistiques publiées par China Eastern Airlines, la compagnie aérienne a transporté en moyenne plus de 412400 passagers par jour pendant la ruée vers les voyages du Festival du printemps, la période de pointe se situant du 14 au 16 février, au cours de laquelle le volume quotidien de passagers a dépassé 480,000 pour chacun de ces trois jours.

En tant que plus grande compagnie aérienne basée à Shanghai, China Eastern Airlines a facilité plus de 44000 vols à l'arrivée et au départ de l'aéroport international de Shanghai Hongqiao et de l'aéroport international de Shanghai Pudong pendant la ruée de voyage du Festival du printemps. La compagnie aérienne a desservi plus de 6,85 millions de passagers, dont plus de 530000 passagers en transit et plus de 4000 mineurs non accompagnés.

"Voyage à l'étranger" est devenu l'un des mots clés de la ruée de cette année pour les voyages du Festival du printemps. Bénéficiant de facteurs favorables tels que la mise en œuvre de politiques sans visa, les vols de China Eastern Airlines vers l'Asie du Sud-Est et entre la Chine et l'Italie sont restés populaires.

En particulier, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande ont connu un afflux important de passagers après la mise en œuvre de politiques pertinentes d'exemption de visa.

Au cours des deux premiers mois de cette année, le taux de remplissage moyen des vols de China Eastern Airlines vers la Malaisie était de 82,7 %. Pendant ce temps, le volume de passagers sur les vols entre la Chine et l'Italie a connu une augmentation d'année en année de 62%.

En outre, le service Wi-Fi à bord de China Eastern Airlines, leader de l'industrie "voyage complet en ligne", a également connu un pic d'utilisation lors de la ruée de voyages de cette année pour le Festival du printemps. Les statistiques montrent que pendant la ruée vers les vols, le service Wi-Fi en vol des compagnies aériennes a été fourni sur 10787 vols d'avions gros-porteurs, utilisés par plus de 540000 passagers.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2360386/1_2.jpg