China Eastern Airlines : plus de 200 vols d'approvisionnement en matériel médical vers l'Europe

SHANGHAI, 10 juin 2020 /PRNewswire/ -- Le 5 juin à 9 h 09, heure locale, le vol MU7263 de China Eastern Airlines (CEA), avion de passagers transformé en avion-cargo, a décollé de Jinan à destination de Milan, chargé de plus de 20 tonnes de matériel. C'est le 22e vol de CEA qui transportait du matériel médical directement de la Chine vers l'Italie.

CEA a effectué récemment 300 vols de fret hebdomadaires. Au mois de mai, CEA a effectué au total 4 000 vols dans le cadre de missions humanitaires et de secours, elle a transporté 23 000 membres du personnel sanitaire et 10 000 tonnes de matériel médical dans 20 pays du monde entier.

La compagnie contribue à stabiliser la chaîne logistique mondiale

Le 12 mars, CEA a amené à Rome neuf experts médicaux chinois et neuf tonnes de fournitures, ce qui constitue le premier vol international de secours reçu par l'Italie. Jusqu'à présent, trois groupes d'experts médicaux et 200 tonnes de matériel médical ont été emmenés en Italie par la compagnie CEA.

CEA est pionnière dans l'utilisation des avions de passagers reconvertis en avions-cargos qui transportent du matériel médical dans le monde entier. CEA a transformé 14 avions de passagers A330 en supprimant des sièges, ce qui double donc l'espace initial de 90 mètres carrés. Étant le principal modèle d'avion qui opère la route entre l'Europe et la Chine, les avions A330 modifiés jouent un rôle plus important pendant cette période particulière. CEA a transporté 2 000 tonnes de matériel médical vers l'Europe, reliant ainsi des vies entre la Chine et plus de 20 villes d'Europe.

À l'heure de stabiliser la chaîne logistique mondiale, le service de la compagnie CEA ne se limite pas à la capacité de transport mais couvre également un approvisionnement logistique complet à guichet unique, qui englobe le transport terrestre, le service aéroportuaire et le dédouanement.

Un service aux passagers et une protection des employés accomplis de manière méthodique

Depuis le mois de février, le centre de marketing de CEA en Europe a travaillé 24 heures sur 24 pour coordonner tous les aéroports européens, rembourser les billets et redéfinir les itinéraires de voyage pour les passagers. Au moment le plus chargé, le centre d'appel européen a traité plus de 4 000 courriels et une déferlante de demandes de conseils par téléphone en un seul week-end.

Pour ce qui est de la protection des employés, CEA a publié à point nommé des directives sur l'environnement de travail interne, les exigences de prévention quotidiennes et les mesures de soins pour 100 000 employés, en particulier pour les personnes en Europe qui se trouvent en première ligne. Les préparatifs en la matière ont joué un rôle essentiel dans la gestion de la période difficile qui a suivi.

En restant tranquillement chez eux, les employés européens de CEA n'ont pas oublié pour autant les personnes qui les entouraient. Giada Pulcinelli, une hôtesse de l'air italienne, a aidé des voisins à mobilité réduite en leur achetant les denrées et produits nécessaires ; elle a lancé une collecte de fonds pour le bien-être public afin de donner de la nourriture aux gens. Elle continue d'apprendre en ligne pour obtenir la meilleure situation professionnelle et pouvoir reprendre les vols à tout moment.

Basée à Shanghai, CEA est l'une des trois principales compagnies aériennes chinoises, qui compte 18 filiales et 109 bureaux de vente à l'échelle mondiale. Alors que CEA est en activité depuis 63 ans, sa flotte est désormais forte de 750 avions qui affichent une moyenne d'âge de 6,4 ans. Membre de SkyTeam, CEA offre un réseau de lignes qui couvre plus de 170 pays et 1 036 destinations, au service de quelque 130 millions de passagers dans le monde chaque année, et le trafic des passagers se classe parmi les 10 premiers du monde. En juin 2016, CEA a ouvert quatre lignes européennes en une seule et même semaine.

