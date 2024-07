Chipotle lance « Nos Burritos de Compète ! » en France pour célébrer les athlètes du monde entier

« Nos Burritos de Compète ! » ont de vrais ingrédients pour viser l'or

PARIS, 1er juillet 2024 /PRNewswire/ -- Chipotle Mexican Grill, la chaîne de restaurants fast-casual proposant des burritos, des bowls, des tacos, des quesadillas et des salades avec des ingrédients frais annonce aujourd'hui le lancement de « Nos Burritos de Compète ! », des burritos enveloppés d'une feuille d'aluminium doré, dans ses six restaurants parisiens et son restaurant lyonnais à partir du 25 juillet pour une durée limitée. « Nos Burritos de Compète ! » de Chipotle célèbrent les athlètes de haut niveau en compétition à Paris et encouragent les fans à les soutenir tout au long de l'été.

Les clients Chipotle en France peuvent commander « Nos Burritos de Compète ! » sur place ou via des plateformes de livraison tels que Deliveroo et Uber Eats. Le lancement de « Nos Burritos de Compète ! » en France s'inscrit dans le cadre de la campagne « Real Food for Real Athletes » de la marque, qui vise à aider les athlètes de tous niveaux à donner le meilleur d'eux-mêmes en leur fournissant une alimentation saine à base d'ingrédients frais et authentiques.

Retrouvez la liste complète des restaurants Chipotle en France ci-dessous :

96 Boulevard Saint-Germain, 75005 Paris 2 Rue Linois, 75015 Paris 18-20 Boulevard Montmartre, 75009 Paris 31 Rue d'Alsace, 92300 Levallois-Perret Centre Commercial Les 4 Temps, 15 Parvis de la Défense, 92800 Puteaux Westfield La Part-Dieu , 17 Rue du Docteur Bouchut, 69003 Lyon Centre Commercial Régional Vélizy 2, 78140 Vélizy-Villacoublay

« Que vous soyez un athlète de haut niveau en compétition cet été ou tout simplement un fan voyageant d'une compétition à l'autre, Chipotle propose des ingrédients frais et de qualité pour une alimentation saine et savoureuse ! », déclare Ben Williams, Directeur Général Europe.

Chipotle a été fondé aux États-Unis en 1993 avec le parti-pris radical qu'il existe un lien fort entre la façon dont les aliments sont produits et leur goût. Précurseur dans l'industrie de la fast-casual, Chipotle s'engage à proposer une restauration responsable élaborée à base d'ingrédients frais cuisinés tout au long de la journée.

À PROPOS DE CHIPOTLE

Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE : CMG) cultive un monde meilleur en servant de la nourriture de qualité, cuisinée de façon traditionnelle, avec des ingrédients sains, sourcés de façon responsable, sans colorants, arômes ou conservateurs artificiels. Au 31 décembre 2023, Chipotle comptait près de 3 400 restaurants situés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Chipotle est la seule entreprise de restauration de cette taille qui possède et exploite tous ses restaurants aux États-Unis et en Europe. Chipotle figure dans le classement Fortune 500, est reconnu en 2024 sur la liste des entreprises les plus influentes par le Time Magazine. Avec près de 115 00 employés passionnés par le service client, Chipotle est depuis longue date, leader de l'innovation dans l'industrie alimentaire. Chipotle s'engage à rendre sa nourriture plus accessible à tous, tout en continuant à être une marque ambitieuse qui ouvre la voie en matière de d'innovation digitale, de technologie et de pratiques commerciales durables. Pour plus d'informations ou pour passer une commande en ligne, WWW.CHIPOTLE.FR.

