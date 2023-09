CHIVAS BROTHERS CONFIRME SA MEILLEURE PERFORMANCE FINANCIÈRE DEPUIS DIX ANS AVEC UNE CROISSANCE DE +17 % DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Compte tenu de cette croissance, Chivas Brothers s'engage à investir 60 millions de livres sterling sur plusieurs années dans le développement durable afin d'atteindre l'objectif ambitieux d'une distillation neutre en carbone en 2026

LONDRES, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- Chivas Brothers, l'entreprise de Pernod Ricard dédiée au whisky écossais, a annoncé aujourd'hui ses performances annuelles pour l'exercice 23 (juillet 2022 - juin 2023) avec un chiffre d'affaires net en hausse de +17 %, portant le chiffre d'affaires total à son plus haut niveau depuis dix ans. Ces résultats témoignent d'une demande mondiale toujours soutenue pour le scotch et renforcent la stratégie de « premiumisation » à long terme de la société.

Royal Salute Coronation of King Charles III Edition Chivas Regal 18 Years Old

Parallèlement à cette croissance positive, Chivas Brothers a également annoncé un investissement de plus de 60 millions de livres sterling au cours des trois prochaines années afin d'accélérer ses efforts de réduction de la consommation d'énergie et des émissions de carbone et de parvenir à une distillation neutre en carbone d'ici à la fin de l'année 2026. Cette annonce fait suite à la décision de l'entreprise de mettre à la disposition de l'industrie les enseignements tirés de sa technologie de récupération de la chaleur, qui a fait ses preuves à la distillerie Glentauchers, avec une réduction de 53 % des émissions de carbone sur ce seul site.

Des records historiques pour les marques stratégiques sur des marchés mondiaux incontournables, notamment les États-Unis et l'Inde

La croissance des marques stratégiques de la société a été renforcée par l'empreinte mondiale forte et équilibrée de Chivas Brothers, étayée par une demande de produits Prestige, qui a dépassé la croissance de l'ensemble du portefeuille de marques au cours des exercices 2022 et 2023.

Chivas Regal a connu une croissance mondiale de +25 %, avec des performances impressionnantes sur des marchés tels que l'Inde et le Japon. Le succès de la marque est dû à sa gamme principale de produits vieillis, Chivas Regal 18 étant le premier scotch blended de 18 ans d'âge au niveau mondial, tant en volume qu'en valeur, au cours de l'année 2022, selon l'analyse du marché des boissons de l'IWSR pour 20221. Chivas Regal a également été le principal contributeur à la croissance du Groupe Pernod Ricard au cours de l'exercice 2023.

Ballantine's a progressé de 13 % au cours de l'exercice 2023, grâce à une croissance particulièrement forte de sa gamme prestige, qui a dépassé celle de l'ensemble de la catégorie des scotchs Prestige et Prestige Plus, selon l'IWSR en 20222. Ballantine's 21 et Ballantine's 17 ont été les principaux moteurs de cette croissance, aux côtés de Ballantine's Finest, la région Asie ayant excellé au cours de cet exercice.

Royal Salute a enregistré une croissance significative de +32 %, dépassant la catégorie des scotchs Prestige et Prestige Plus à la fois en valeur et en volume en 20223, la marque continuant à s'élever grâce à des sorties exclusives de luxe telles que l'édition Royal Salute Coronation of King Charles III. La marque a enregistré une croissance particulièrement forte aux États-Unis, ainsi qu'une croissance à deux chiffres sur les principaux marchés asiatiques, notamment la Corée, l'Inde et le marché de Taïwan.

Le Glenlivet poursuit sa trajectoire ascendante avec une croissance de 9 % et a été le single malt le plus vendu en volume en 2022, selon l'IWSR4, ce qui place la marque en bonne position pour son 200 e anniversaire en 2024. Cette croissance a été stimulée par une demande importante pour ses gammes Super Premium et Ultra Premium dans une catégorie déjà compétitive, avec une croissance équilibrée dans l'ensemble de l'empreinte mondiale de la marque.

La marque de spécialité Aberlour, qui fait partie du portefeuille plus large de marques de single malt Chivas Brothers, a également progressé de 11 % dans la catégorie très concurrentielle des malts.

La force de l'empreinte s'accroît dans le monde entier

La région Asie a été particulièrement robuste, avec une croissance de 21 % au cours de l'exercice 2023, et a été le premier contributeur à la croissance globale. L'Inde (+27 %), la Corée du Sud (+19 %), le Japon (+28 %) et la Grande Chine (+7 %) ont également enregistré des performances exceptionnellement fortes et stimulent la demande auprès de nouveaux publics pour le scotch.

Le marché nord-américain a connu une croissance remarquable dans un marché très saturé, avec une croissance de +8 %. Les États-Unis et le Canada ont enregistré une croissance de 8 % et 7 % respectivement.

Préserver notre avenir : les résultats financiers débloquent les investissements prévus en matière de développement durable et d'inventaire stratégique

Les résultats financiers de Chivas Brothers ont soutenu son rôle de gardien dans l'élaboration et la protection de l'avenir du whisky grâce à un certain nombre d'investissements importants, dont l'annonce faite aujourd'hui d'un investissement planifié de plus de 60 millions de livres sterling pour mettre en œuvre des technologies de récupération de la chaleur et installer des chaudières électriques dans toutes les distilleries viables.

Tout en réduisant son empreinte carbone, Chivas Brothers investira également dans la gestion stratégique des stocks, garantissant ainsi un modèle adapté à l'avenir qui continuera à répondre à la demande de ses whiskies écossais dans le monde entier.

Jean-Étienne Gourgues, PDG de Chivas Brothers, a commenté cette décision :

« Les sommets historiques atteints par nos marques stratégiques témoignent du succès de notre stratégie de premiumisation, qui a permis à Chivas Brothers de surpasser le marché. La croissance la plus élevée que nous ayons connue au cours de la dernière décennie renforce notre position, qui nous permet de façonner l'avenir du scotch durable tout en continuant à répondre à la demande. Nous avons accéléré un certain nombre d'initiatives en matière de développement durable afin d'atteindre nos propres objectifs ambitieux et nous restons déterminés à aider l'industrie à entrer dans cette nouvelle ère, comme nous l'avons démontré au début de l'année en rendant nos résultats en matière de récupération de la chaleur accessibles à tous. »

