CHIVAS BROTHERS CONFIRMA DESEMPENHO FINANCEIRO MAIS FORTE EM UMA DÉCADA COM CRESCIMENTO DE +17% EM VENDAS LÍQUIDAS

Diante do crescimento, a Chivas Brothers se compromete com um investimento de sustentabilidade de £60 milhões em vários anos em direção à ambiciosa meta de destilação neutra em carbono até 2026.

LONDRES, 31 de agosto de 2023 /PRNewswire/-- A Chivas Brothers, a empresa da Pernod Ricard dedicada ao uísque escocês, anunciou hoje seu desempenho anual completo do ano fiscal de 2023 (de julho de 2022 a junho de 2023) com aumento de +17% nas vendas líquidas, elevando o total de vendas ao patamar mais alto em dez anos. Os resultados demonstram forte demanda global contínua pelo uísque escocês e reforçam a estratégia de premiumização de longo prazo da empresa.

Juntamente com esse crescimento positivo, a Chivas Brothers também anuncia mais de £60 milhões em investimento planejado nos próximos três anos para acelerar suas jornadas de redução de energia e carbono para alcançar a destilação neutra em carbono até o final de 2026. Isso segue o movimento da empresa de tornar o aprendizado de sua tecnologia de recuperação de calor de código aberto para a indústria, após provar ser bem-sucedida na destilaria de Glentauchers, com uma redução de 53% nas emissões de carbono apenas neste local.

Altos históricos para marcas estratégicas em mercados globais imperdíveis, incluindo EUA e Índia

O crescimento das marcas estratégicas da empresa foi aprimorado pela sólida e equilibrada presença global da Chivas Brothers, sustentada por uma demanda por produtos de Prestígio, que superaram o crescimento do portfólio total de marcas nos anos fiscais de 2022 e 2023.

A Chivas Regal comemorou o crescimento global de +25%, com um desempenho impressionante em mercados como Índia e Japão. O sucesso da marca foi impulsionado pela sua linha principal envelhecida, com o Chivas Regal 18 sendo o principal uísque escocês de 18 anos do mundo em termos de volume e valor no ano civil de 2022, de acordo com a Análise de Mercado de Bebidas da IWSR 20221. O Chivas Regal também foi o principal contribuinte para o crescimento do Grupo Pernod Ricard no ano fiscal de 2023.

A Ballantine's cresceu +13% no ano fiscal de 2023, impulsionada por um crescimento especialmente forte em sua linha de prestígio, que superou o da categoria total de Prestígio e Prestígio Plus de uísque escocês, de acordo com a IWSR em 20222. Ballantine's 21 e Ballantine's 17 têm sido os principais impulsionadores, juntamente com Ballantine's Finest, com destaque para a região da Ásia durante este período fiscal.

A Royal Salute registrou um crescimento significativo de +32%, superando a categoria Prestígio e Prestígio Plus de uísque escocês em termos de valor e volume em 20223, à medida que a marca continua a se elevar por meio de lançamentos exclusivos de luxo, como a Edição Royal Salute Coronation of King Charles III. Ela mostrou um crescimento particularmente forte nos Estados Unidos, juntamente com um crescimento de dois dígitos nos principais mercados asiáticos, incluindo Coreia, Índia e o mercado de Taiwan.

The Glenlivet continua sua trajetória ascendente com o crescimento de +9% e foi o single malt mais vendido em volume em 2022, de acordo com a IWSR4, colocando a marca em uma posição sólida para seu aniversário de 200 anos em 2024 Isso foi impulsionado por uma demanda significativa por suas linhas Super Premium e Ultra Premium em uma categoria já competitiva, com crescimento equilibrado em toda a presença global da marca.

A marca especializada Aberlour, parte do amplo portfólio de single malts da Chivas Brothers, também cresceu +11% na categoria altamente competitiva de malts.

Força de presença aumentando em todo o mundo

A região da Ásia tem sido particularmente robusta, com um crescimento de +21% no ano fiscal de 2023, e o principal contribuinte para o crescimento global. A Índia (+27%), a Coreia do Sul (+19%), o Japão (+28%) e a Grande China (+7%) também tiveram desempenhos excepcionalmente fortes e estão impulsionando a demanda com novos públicos de uísque escocês.

O mercado norte-americano teve um crescimento excepcional em um mercado altamente saturado, com crescimento de +8%. Os EUA e o Canadá tiveram crescimento de 8% e de 7%, respectivamente.

Protegendo nosso futuro: resultados financeiros desbloqueiam investimentos planejados em sustentabilidade e inventário estratégico

Os resultados financeiros da Chivas Brothers apoiaram seu papel de guardião na formação e proteção do futuro do uísque com uma série de investimentos significativos, incluindo o anúncio de hoje de mais de £60 milhões em investimentos planejados para implementar tecnologias de recuperação térmica e instalar caldeiras elétricas em destilarias viáveis.

Enquanto reduz sua pegada de carbono, a Chivas Brothers também investirá em gestão estratégica de inventário, garantindo um modelo adequado para o futuro que continue a atender à demanda por seus uísques escoceses em todo o mundo.

O Presidente e CEO da Chivas Brothers, Jean-Etienne Gourgues, comentou:

"Os patamares históricos que estamos vendo em nossas marcas estratégicas sinalizam o sucesso de nossa estratégia de premiumização, que permitiu à Chivas Brothers superar o mercado." Nosso maior crescimento da última década reforça nossa posição de moldar o futuro do uísque sustentável, ao mesmo tempo em que continuamos a atender à demanda. Rastreamos rapidamente uma série de iniciativas de sustentabilidade para atender às nossas próprias metas ambiciosas e continuamos comprometidos em apoiar o setor no início desta nova era, como demonstramos no início deste ano, tornando nossos resultados de recuperação térmica abertos ".

Sobre a Chivas Brothers A

Chivas Brothers é a empresa da Pernod Ricard dedicada ao uísque escocês. Seu portfólio premiado apresenta algumas das marcas de uísque escocês mais reverenciadas do mundo, incluindo Chivas Regal, Ballantine's, Royal Salute e The Glenlivet. Como segundo produtor mundial de uísque escocês que exporta para 150 mercados em todo o mundo, a Chivas Brothers e sua equipe forte de 1.800 pessoas está enraizada em comunidades em toda a Escócia e em todo o mundo, compartilhando uma história orgulhosa e a ambição de se abrir para moldar o futuro do uísque. A Chivas Brothers recebeu o prêmio de "Produtora do Ano de Uísque Escocês" na Competição Internacional de Vinhos e Destilados de 2021 e no Desafio Internacional de Destilados de 2020, 2021 e 2022.

Para mais informações sobre a Chivas Brothers, acesse www.chivasbrothers.com.

