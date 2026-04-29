Chloé Mayenobe, directrice générale adjointe de Thunes, reçoit le prix de l'inspiration décerné par Women in Payments EU & UK

LONDRES, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Thunes , l'autoroute intelligente permettant de transférer de l'argent partout dans le monde, est fière d'annoncer que Chloé Mayenobe, directrice générale adjointe de Thunes, a été nommée lauréate de la catégorie « Inspiration » lors des prix Women in Payments EU & UK Awards 2026.

Ce prix prestigieux a été décerné lors de la cérémonie de remise des prix « Women in Payments » qui s'est tenue à Londres le 28 avril. Il récompense les femmes qui ont un impact significatif, qui dirigent avec vision et qui façonnent l'avenir de l'écosystème mondial des paiements.

Le prix Inspiration récompense les dirigeants dont le leadership et l'engagement envers le secteur sont source de motivation. Dans son discours de remerciement, Chloé a souligné que si l'infrastructure et l'interopérabilité sont rarement les premiers mots associés à l'inspiration, ils constituent un facteur d'équité ultime dans le monde financier moderne.

Chloé Mayenobe, directrice générale adjointe de Thunes, a déclaré : « Je suis honorée de recevoir ce prix Inspiration, mais la véritable source d'inspiration réside dans la mission que je mène à Thunes. Nous remettons en question le statu quo des paiements mondiaux, en prouvant qu'aucun marché n'est hors de portée. En connectant des écosystèmes fragmentés, nous ne nous contentons pas de transférer de l'argent, nous inspirons un monde où la localisation ne dicte plus le potentiel d'une entreprise et l'accès aux services financiers. Je suis reconnaissante à toutes les personnes qui m'ont soutenue tout au long de mon parcours qui m'a amenée à recevoir ce prix, et surtout à notre équipe de Thunesters qui se mobilise pour notre mission et qui m'inspire au quotidien ».

À propos de Thunes :

Thunes est le réseau intelligent qui permet de faire circuler l'argent dans le monde entier. Le réseau exclusif Direct Global Network de Thunes permet aux membres d'effectuer des paiements en temps réel dans plus de 140 pays et plus de 90 devises. Le réseau de Thunes se connecte directement à plus de 12 milliards de portefeuilles mobiles, de portefeuilles de stablecoins et de comptes bancaires dans le monde entier, ainsi qu'à 15 milliards de cartes via plus de 220 méthodes de paiement différentes, telles que GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay HK et bien d'autres encore. Le Direct Global Network de Thunes se différencie par sa portée mondiale, son système SmartX Treasury et sa plateforme Fortress Compliance, garantissant aux membres du réseau une rapidité, un contrôle, une visibilité, une protection et une rentabilité inégalés lorsqu'ils effectuent des paiements en temps réel, partout dans le monde. Parmi les membres du Direct Global Network de Thunes figurent des géants de l'économie à la tâche comme Uber et Deliveroo, des super-applications comme Grab et WeChat, des entreprises de production à la demande, des fintechs, des prestataires de services de paiement et des banques. Thunes, dont le siège est à Singapour, possède des bureaux dans 14 villes, dont Atlanta, Barcelone, Dubaï, Hong Kong, Johannesburg, Londres, Manille, Nairobi, Paris, Pékin, Riyad, San Francisco et Shanghai. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.thunes.com/ .

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