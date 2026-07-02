Chow Tai Fook présente l'exposition de haute joaillerie « Chinese Couture » à Shanghai

SHANGHAI, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Chow Tai Fook, leader mondial de la joaillerie chinoise, a dévoilé sa collection de haute joaillerie « Chinese Couture » lors d'une exposition à Shanghai qui retrace l'histoire de la mode chinoise à travers les âges. Après « Timeless Harmony » l'année dernière, l'exposition de cette année se concentre sur les éléments traditionnels de la couture : fil de soie, cordons, rubans, nœuds bouton et cols nuage. Grâce à un savoir-faire artisanal minutieux, ces éléments se traduisent par une nouvelle collection de haute joaillerie, présentée aux côtés de chefs-d'œuvre en or issus des archives et de rares pierres précieuses.

"Chinese Couture" High Jewellery Launch Event

La collection est dirigée par Nicholas Lieou, directeur artistique de la Haute Joaillerie. Né à Hong Kong, après des études au Royaume-Uni et aux États-Unis et fort d'une grande expérience dans le domaine de la joaillerie de luxe internationale, Nicholas Lieou apporte à sa vision du design une perspective multiculturelle.

L'exposition se présente comme un voyage immersif à travers les motifs, les matières et les textures des vêtements chinois. Ce voyage commence avec « Jade Ombre », qui témoigne de la place de longue date qu'occupe le jade dans la civilisation chinoise, qui le considère comme un matériau sacré. La collection « Button Knot » met en avant l'un des détails les plus ingénieux de la mode chinoise. Plus qu'une simple fermeture fonctionnelle, le nœud bouton évoque l'idée de lien et de retenue grâce à ses boucles entrelacées. Yun puise son inspiration dans le « col nuage », un symbole culturel qui évoque le ciel et confère au paysage une dimension poétique. Le cordon et le ruban renvoient aux origines de la culture textile chinoise. La collection « Cord » incarne le mouvement et la force d'un simple brin torsadé, tandis que les diamants captent la lumière sur toute la surface. Le ruban, en or 22 carats, présente une texture satinée et un travail en filigrane d'inspiration orientale qui rappellent la douceur de la soie, tandis que les diamants et les perles apportent une touche de chaleur.

Lors du dîner de gala, Sonia Cheng, vice-présidente, Kent Wong, directeur général, Yang Yang, ambassadrice mondiale de la marque, ainsi que les invités d'honneur George Lam et Sally Yeh ont fait l'honneur de leur présence à cet événement. Le défilé de haute joaillerie a mis à l'honneur la créatrice chinoise émergente Chen Yayi et sa marque éponyme, YAYI.

Avec pour toile de fond les lumières scintillantes du fleuve Huangpu, l'exposition de haute joaillerie « Chinese Couture » est parvenue à transposer la beauté des tenues traditionnelles chinoises dans l'univers de la joaillerie, en transformant ce patrimoine en créations contemporaines et en propulsant la joaillerie chinoise sur le devant de la scène internationale.

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