Chris Corrado intègre l'équipe de direction et le conseil d'administration de Sitehands

Chris Corrado a une expérience approfondie en opérations, gestion du risque, construction et exploitation de plateformes de technologie à l'échelle mondiale, servant plus récemment en tant que directeur de l'exploitation et directeur des technologies de l'information au sein du London Stock Exchange Group. Ses postes précédents couvraient une variété de rôles de niveau chef de direction au sein d'institutions financières de premier plan telles que MSCI, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Merrill Lynch et UBS. Il était également directeur de la technologie chez eBay, directeur des systèmes d'information chez AT&T Wireless, et a exercé les fonctions de SVP en charge de la technologie, des initiatives stratégiques et de l'architecture d'entreprise chez Asurion, la société de protection de la technologie mobile.

« Les réussites de Chris dans la montée en puissance d'entreprises et le modelage d'organisations pour le futur sont bien connues, il est l'un des leaders les plus éminents du secteur de la technologie et des finances », a déclaré JP Rosato, fondateur et PDG de Sitehands. « Ses connaissances approfondies et son expérience sur le terrain en strategie technologique, opérations et execution d'échelle pour optimiser les résultats opérationnels sont uniques. 2020 sera une année déterminante pour Sitehands et Chris jouera un rôle déterminant dans la réalisation de notre vision opérationnelle et stratégique globale. »

« C'est une formidable opportunité pour Sitehands de diriger, d'accélérer et de transformer la façon dont la technologie est mise en œuvre dans quasiment chaque industrie », a ajouté M. Corrado. « Je me considère privilégié de rejoindre cette équipe et je suis impatient de compléter l'expérience de haute direction et de contribuer à l'expansion et au succès de Sitehands. »

Sitehands, la première place de marché de services informatiques sur le terrain au monde, a comblé le fossé entre les gens et la technologie pour créer Field Services 2.0. Avec un réseau mondial de plus de 20 000 techniciens de services sur le terrain approuvés et certifiés et un soutien aux clients dans plus de 100 pays, Sitehands fournit ses services aux plus grandes institutions financières et entreprises du classement Fortune 500. Alors que Sitehands est construite pour la montée en puissance et la conformité des entreprises, Sitehands OnDemand est construite pour répondre aux exigences informatiques imprévues et à court terme que n'importe quelle entreprise rencontre au quotidien.

Pour en savoir plus sur Sitehands et découvrir pourquoi nous avons été nommés Gartner Cool Vendor in IT Services, visiter www.sitehands.com.

