Cision accepte d'acquérir PRIME Research

CHICAGO, 26 décembre 2017 /PRNewswire/ -- Cision (NYSE: CISN) annonce qu'elle a signé un accord définitif en vue d'acquérir PRIME Research (« PRIME »), un important fournisseur de services de mesure et d'analyse des médias. En intégrant PRIME à son portefeuille, Cision étoffe sa gamme de produits axés sur les données visant à aider les professionnels des communications à identifier les influenceurs, à orchestrer et à diffuser des campagnes éloquentes, et à établir la valeur commerciale de ces efforts.

« Les médias acquis bénéficient souvent d'un budget inférieur à ceux des médias payants et détenus, du fait de l'incapacité à quantifier la valeur des communications et des programmes de relations publiques », a déclaré Kevin Akeroyd, PDG de Cision. « L'ajout au portefeuille de Cision des capacités de pointe en matière de surveillance et d'analyse des médias de PRIME améliorera les capacités des communicateurs à mesurer le retour sur investissement des médias acquis et permettra de mieux aligner leurs campagnes avec les canaux payants et détenus. »

PRIME offre une surveillance et une analyse en temps réel sur l'ensemble des canaux numériques, imprimés, télévisuels, radiophoniques et en ligne. Ses fonctions de surveillance incluent également les principaux réseaux sociaux, y compris Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Servant des marques de renommée internationale, PRIME apporte une expérience approfondie et un portefeuille de propriété intellectuelle dans bon nombre de marchés verticaux clés, y compris l'automobile, le commerce de détail, l'industrie pharmaceutique, les services financiers et les technologies.

« De par la portée de ses logiciels et de ses services, et de par l'ampleur de son réseau de distribution, Cision offre l'un des portefeuilles les plus complets aux personnes qui travaillent dans le domaine des communications », a déclaré Dr Rainer Mathes, Ph. D., fondateur et président de PRIME Research. « En nous joignant à Cision, nous offrirons encore plus de valeur à nos clients en cherchant à leur fournir la solution la plus solide de l'industrie sur le plan de la mesure des communications et des renseignements. »

La clôture de la transaction est prévue pour janvier 2018. La clôture de l'acquisition est assujettie aux conditions habituelles et à l'approbation des organismes de réglementation.

Cision Ltée (NYSE: CISN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services de médias acquis pour les professionnels des relations publiques, du marketing et des communications. Les logiciels de Cision permettent aux utilisateurs d'identifier les influenceurs clés, de rédiger et de distribuer du contenu stratégique et de mesurer les répercussions importantes. Cision compte plus de 3 000 employés et des bureaux dans 15 pays dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ses produits et services primés, y compris sur Cision Communications Cloud®, rendez-vous sur le site www.cision.com et suivez Cision sur Twitter @Cision.

À partir de huit bureaux internationaux et dans plus de 100 langues, PRIME allie talent et technologie afin d'aider les communicateurs à générer de la valeur pour les relations publiques (RP) et un retour sur investissement et à en faire la preuve. L'entreprise intègre, analyse et évalue les performances des médias sur l'ensemble des canaux (canaux sociaux ou numériques, presse écrite et radiodiffusion) afin de livrer des renseignements exploitables et des orientations stratégiques qui permettront d'optimiser les communications et les résultats commerciaux. PRIME compte plus de 700 employés et détient des bureaux au Brésil, en Chine, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

