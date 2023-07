CLAIRE'S ANNONCE SON EXPANSION CONTINUE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN

En ouvrant de nouveaux magasins en Italie et en maintenant une présence dans plus de 2 100 détaillants partenaires, la marque internationale de mode apporte ses produits favorisant l'expression de soi à de nouveaux clients à travers l'Europe

HOFFMAN ESTATES, Illinois, 18 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Claire's Holdings LLC annonce aujourd'hui son expansion continue sur le marché européen de la vente au détail, permettant à encore plus de consommateurs dans le monde à profiter de sa marque d'accessoires de mode de premier rang. La marque, qui célèbre le style personnel et l'expression de soi, est maintenant présente dans plus de 900 boutiques et 2 100 points de vente en Europe grâce à ses activités dédiées aux produits de consommation, et elle compte poursuivre sa croissance tout au long de 2023.

« Nos produits passionnent les consommateurs et apportent une touche de magie à leur quotidien. Nous sommes ravis d'offrir à plus de monde encore les tendances, les produits et l'expérience de piercing exceptionnels de notre marque. Grâce à la combinaison stratégique des magasins de Claire's et des partenariats de produits de consommation, nous pouvons célébrer notre marque et proposer ses produits dans un plus grand nombre de lieux de shopping », a déclaré Ryan Vero, PDG de Claire's.

L'expansion européenne de la marque a récemment été propulsée par l'augmentation du nombre de magasins en Italie. Claire's a ouvert son premier magasin italien en novembre 2012 à Milan et compte aujourd'hui plus de 40 boutiques ouvertes sur le marché. En 2023, la marque a l'intention d'ouvrir 50 magasins supplémentaires dans l'UE, dont 10 en Italie, notamment à Venise, Rome, Florence, Milan et Naples. Précédemment, la marque a ouvert des magasins à Rome au début de mai et de juin, y compris une boutique située sur une des plus grandes rues commerçantes de la ville : Via Del Corso.

En outre, Claire's a l'intention d'accroître sa présence en magasin d'ici la fin de l'année, et son modèle de produits de consommation florissant est positionné pour continuer d'exceller. Actuellement présente dans 2 100 magasins partenaires, la marque élargira sa présence à plus de 3 000 emplacements, atteignant ainsi un public encore plus large. Le programme de produits de consommation de Claire's comprend des détaillants issus de toute l'Europe, y compris les Galaries Lafeyette, ainsi que les détaillants de jouets Smyths, King Jouet, Maxi Kids et Toys "R" Us. De plus, la présence de la marque s'est agrandie dans les principaux détaillants du Royaume-Uni, y compris Asda, Matalan, New Look et Coop, pour n'en nommer que quelques-uns. La marque a lancé son modèle de produits de consommation en Italie en novembre 2014, et elle compte maintenant plus de 350 points de présence chez Blu Kids, Bimbo et UPIM.

« Nous voulons continuer à inspirer nos clients grâce à des produits avant-gardistes, des partenariats novateurs et des plateformes de contenu créatif. Nous avons constaté que nos clients européens désirent fortement une expérience de magasinage enrichie ainsi que des liens plus étroits avec notre marque. L'expansion de notre présence est donc la suite logique pour l'entreprise », a indiqué Richard Flint, président de la division européenne.

La marque entreprend cette expansion passionnante seulement quelques mois après l'ouverture, début mars, de la boutique phare parisienne de Claire's, conçue en collaboration avec Nicola Formichetti, directeur de la création en résidence chez Claire's. Le magasin a aidé la marque à consolider sa position sur le plan de la mode et de la culture, créant un espace où les consommateurs peuvent découvrir le futur de la marque, tout en inaugurant une nouvelle ère du commerce de détail dans la capitale européenne de la mode.

En tant que marque internationale, Claire's utilise sa plateforme pour encourager les jeunes à explorer leur style personnel à l'aide de la mode, d'accessoires qui favorisent l'expression de soi et de ses services de piercing d'oreilles à la pointe du secteur, dont l'identité visuelle a été réinventée plus tôt ce mois-ci. Si Claire's s'adresse à tous les âges, la marque continue d'élever son lien culturel et de consommation avec la génération Zalpha grâce à des contenus, des expériences et des produits attrayants. Pour faire des achats en ligne ou trouver un magasin près de chez vous, rendez-vous sur claires.com .

À propos de Claire's Holdings LLC

Claire's Holdings LLC est une marque de mode mondiale entièrement intégrée qui s'engage à inspirer l'expression de soi par la création et la fourniture de produits et d'expériences exclusifs et bien conçus. Depuis plus de 50 ans, Claire's est une référence pour les personnes curieuses, créatives et influentes et un acteur de premier plan dans le domaine du piercing d'oreilles, offrant un assortiment de produits et d'accessoires de mode novateurs qui aident les jeunes du monde entier à s'exprimer et à se démarquer. Grâce à ses marques internationales, Claire's® et Icing®, l'entreprise offre une expérience de shopping immersive et omnicanale dans des magasins indépendants et des concessions en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que dans des magasins franchisés au Moyen-Orient et en Afrique du Sud. Pour plus d'informations sur Claire's, consultez le site corporate.claires.com .

