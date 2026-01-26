HANGZHOU, Chine, 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le 22 janvier 2026, Unitree Robotics, leader mondial dans le développement de la robotique polyvalente, a publié une clarification officielle concernant ses chiffres des ventes et des livraisons pour 2025 en réponse à des informations erronées circulant en ligne.

La déclaration complète de l'entreprise est la suivante :

Clarification concernant les données de vente d'Unitree pour 2025

Le mois dernier, de nombreuses informations erronées concernant le volume des livraisons de 2025 de notre entreprise ont circulé en ligne. Unitree n'a jamais divulgué de données sur les ventes de 2025. Nous vous remercions de votre attention. En 2025, Unitree a livré plus de 5 500 robots humanoïdes (il s'agit de la quantité effectivement vendue et livrée aux clients finaux, et non du volume de commandes, ce dernier étant plus élevé). La production totale en série de 2025 a dépassé les 6 500 unités. Les chiffres susmentionnés concernent uniquement nos robots purement humanoïdes et n'incluent pas nos robots à roues à double bras ni aucun autre robot. Actuellement, compte tenu de la diversité des formes de robots, nous suggérons de ne pas combiner directement les chiffres relatifs à des robots de types différents à des fins de comparaison.

22 janvier 2026

