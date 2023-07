Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. entre en négociations exclusives avec Equinox Industries en vue de la cession de son activité en France

SAN ANTONIO, 17 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) (le « Groupe ») annonce aujourd'hui son entrée en négociations exclusives avec Equinox Industries (« Equinox ») en vue de la cession de son activité en France (« Clear Channel France »). Holding industrielle, basée à Paris, Equinox Industries investit, en tant qu'actionnaire majoritaire, dans des sociétés à potentiel dans une logique industrielle et une approche de long terme. Didier Quillot, Senior advisor chez Equinox, l'accompagnerait dans cet investissement envisagé, et, une fois l'opération finalisée, serait nommé Président non exécutif de Clear Channel France. Les parties envisagent une finalisation de l'opération au 4ème trimestre 2023, sous réserve du processus d'information et consultation des instances représentatives du personnel de Clear Channel France, de la signature d'un contrat d'acquisition et de la réalisation des conditions suspensives usuelles. L'opération ne nécessite pas d'autorisation réglementaire. Les termes financiers de l'opération envisagée ne sont pas communiqués à ce stade et les investisseurs ne doivent pas présumer de conditions particulières.

Le Conseil d'administration du Groupe poursuit son examen des différentes orientations stratégiques possibles pour ses autres actifs européens. Il n'y a aucune garantie que ces revues stratégiques aboutissent à de nouvelles opérations de cession. Le Groupe ne s'est pas fixé de calendrier précis quant à la réalisation de ces opérations et se réserve le droit de les suspendre à tout moment.

À propos de Clear Channel Outdoor Holdings

Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE : CCO) est à la pointe de l'innovation dans le secteur de la publicité extérieure. Notre plateforme publicitaire dynamique élargit le nombre d'annonceurs utilisant nos solutions média grâce à l'expansion de mobiliers et d'écrans digitaux et à l'intégration de l'analyse des données et des capacités programmatiques qui offrent des campagnes mesurables et plus simples à acheter. En tirant parti de la richesse, de l'étendue et de la flexibilité de notre portefeuille diversifié d'actifs, nous mettons les annonceurs en contact avec des millions de consommateurs chaque mois sur plus de 470 000 mobiliers print et digitaux dans 21 pays.

À propos d'Equinox Industries

Fondée en 1999, Equinox Industries est une holding industrielle qui investit en tant qu'actionnaire majoritaire au capital de PME/ETI afin de les transformer et extérioriser leur plein potentiel. Equinox a une longue expérience dans les opérations de carve-out et de spin-off. Ses Managing Partners, Charles-Henri Rossignol et Thibaud Caulier, ont plus de 20 ans d'expérience dans le capital investissement et dans la direction opérationnelle d'entreprises. Basées à Paris et Bruxelles, les équipes d'Equinox Industries ont réalisé plus d'une douzaine d'investissements et, actuellement, gèrent activement 9 entreprises qu'elles ont en portefeuille.

