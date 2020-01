ClimatePartner affiche une croissance record et continue d'étendre sa présence sur le marché

L'entrée sur le marché français souligne des compétences internationales en matière d'élaboration de solutions

MUNICH, 29 janvier 2020 /PRNewswire/ -- ClimatePartner, pionnier de la protection climatique pour les entreprises, annonce une croissance record en 2019 et va continuer d'étendre sa présence sur le marché international. Au cours de l'année 2019, ClimatePartner a travaillé avec plus de 500 nouveaux clients, dépassant au total les 2 000 clients dans 35 pays différents. Tous considèrent la protection du climat comme une responsabilité et souhaitent, avec l'aide de ClimatePartner, l'intégrer à leur activité centrale. Dans le cadre de cette évolution, ClimatePartner compte désormais près de 70 salariés, ce qui représente une augmentation d'environ 50 % par rapport à l'année précédente.

ClimatePartner développe des solutions spécifiques à chaque secteur permettant de calculer et compenser les émissions de CO 2 . En plus de réduire et de mettre en avant des alternatives aux émissions de CO 2 , il est nécessaire de compenser les émissions inévitables qui sont générées. Ce procédé fait partie d'un éventail de solutions permettant la création d'un système climatiquement neutre.

Moritz Lehmkuhl, fondateur et directeur de ClimatePartner : « De plus en plus d'entreprises réalisent qu'elles n'ont pas besoin d'attendre la mise en œuvre de mesures politiques pour agir mais peuvent déjà apporter une contribution active à la protection du climat. Nous soutenons cette initiative et augmentons nos ressources afin de pouvoir les conseiller au mieux grâce à notre expertise – des entreprises artisanales individuelles aux groupes internationaux. »

Pour 2020, le développement de notre présence sur le marché international est une priorité. Des équipes de consultants élargies à Berlin, Munich, Vienne et Zurich et, pour la première fois, une équipe dédiée au marché français, permettront aux entreprises de bénéficier d'un meilleur accès à l'expertise de ClimatePartner. Désormais, toutes les informations sont également disponibles en français à l'adresse www.climatepartner.com/fr.

« Disposer d'une portée internationale et proposer des services de solutions sont des facteurs décisifs, notamment en ce qui concerne la protection du climat. Avec notre diffusion sur le marché français, nous répondons à la demande croissante des entreprises », déclare Moritz Lehmkuhl.

Notre expansion se fait aussi dans le domaine du service à la clientèle et de l'informatique. Actuellement, ClimatePartner est déjà considéré le leader dans son domaine concernant l'intégrabilité de sa solution pour un calcul transparent de l'empreinte carbone. Il s'agit de rendre cette solution encore plus flexible et facile d'usage afin que les entreprises puissent aisément intégrer les mesures de protection du climat dans leurs processus et stratégies.

En parallèle, ClimatePartner continuera à élargir son offre de projets de protection du climat. Cela comprend notamment nos propres projets internationaux de protection du climat, qui offrent de nombreux bénéfices supplémentaires de par leurs effets sociaux et environnementaux. Ils apportent ainsi une contribution visible à la réalisation des objectifs de développement durable (SDG) des Nations unies. En outre, ClimatePartner veut offrir aux entreprises davantage de possibilités de soutenir des actions et des initiatives locales telles que des projets de protection des forêts et de reboisement en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

ClimatePartner est un pionnier de l'innovation en termes de protection climatique pour les entreprises. ClimatePartner développe des solutions pour calculer et compenser des émissions de CO2 afin de rendre des produits et services climatiquement neutres. La solution informatique correspondante est certifiée par TÜV-Austria.

ClimatePartner offre un large portefeuille de projets de protection du climat reconnus, en coopération avec un réseau de partenaires mondial. L'entreprise a été fondée à Munich en 2006 et compte aujourd'hui près de 70 employés et plus de 2 000 clients.

