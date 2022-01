Clôture de la première édition de la résidence d'artistes d'AlUla, avec une présentation en avant-première des œuvres des artistes, inspirées par l'oasis historique d'AlUla

ALULA, Arabie saoudite, 14 janvier 2022 Après onze semaines de recherche et d'expérimentation, les six artistes en résidence ont révélé leurs œuvres inspirées par l'oasis culturelle lors de trois journées portes ouvertes sur leur lieu de création, à Mabiti AlUla.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur:

https://www.multivu.com/players/English/9005451-first-edition-alula-art-residency-closes-artists-inspired-by-historic-oasis/

Centrées sur le thème « Renaissance de l'oasis », les œuvres d'art ont été nourries par des échanges avec des experts techniques et scientifiques et la communauté locale, notamment des artisans et des intervenants culturels. Ces différentes collaborations ont fourni aux artistes un précieux aperçu de l'un des paysages les plus marquants d'AlUla. Ces perspectives ont été régulièrement partagées avec le public et la communauté d'AlUla, tout au long de la résidence, au travers de 14 ateliers et conférences, 7 programmes publics, plus d'une douzaine de visites de sites et plus de 20 interactions avec des experts en 11 semaines.

Au cours des trois jours célébrant la clôture de la résidence d'artistes d'AlUla, le travail des six artistes a été présenté aux résidents et visiteurs d'AlUla ainsi qu'à la communauté d'experts par le biais d'une programmation publique dynamique, mettant à l'honneur leurs créations et leurs recherches. Leurs œuvres offrent en effet à l'oasis d'AlUla un nouveau souffle tout en le reconnectant à son histoire légendaire et son futur héritage.

Les œuvres des artistes résidents seront exposées au public pendant le festival AlUla Arts, qui se tiendra du 13 au 26 février 2022.

À propos des œuvres :

Rappelant à nous un passé qui semble désormais lointain, Thuraya, de Rashed AlShashai, se penche sur les liens qui existent entre notre présent, témoin de progrès scientifiques sans précédent, et les mondes anciens. Grâce à son approche conceptuelle, cette installation à grande échelle, spécifique au site, associe l'histoire et la nomenclature des éléments et des matériaux environnants de l'oasis que les habitants ont utilisés pour fabriquer des meubles pour leur vie courante.

The Oasis is a Wadi Raised to the Sky, élaborée par Sara Favriau se présente sous trois formes, trois étapes distinctes, qui correspondent chacune à trois moments reliés les uns aux autres : Les Petits Riens se compose de petites sculptures ; Un jour sans fin, une performance filmée ; et Ruban de Möbius, une installation. Ces trois formes interrogent la notion de jardin du désert, et particulièrement celle de l'oasis : notre planète est un vaste jardin, et les royaumes humain et animal ne font qu'un.

À travers un processus de localisation, de partage et de collecte de récits, Earth Readings, de Talin Hazbar, explore les diverses relations entre le passé et le présent, l'imperceptible et le matériel, et se concentre sur la cartographie et les récits de marquage pour incarner la matérialité et la signification de la terre.

Explorant les mémoires individuelle, collective et scientifique, Peuplé de feuilles qui bougent, de Laura Sellies, est une installation associant sculptures, sons et textes. Évoquant un palais des souvenirs, ces structures métalliques invitent les visiteurs à accueillir les voix de l'oasis : réelles ou fictives, jouées ou enregistrées, voix de femmes et d'hommes, chants d'oiseaux, cris de chameaux, échos du vent, de l'eau, des pierres et du sable.

Comme un catafalque rituel, On this Sacred Day, de Muhannad Shono, représente le cycle de la mort et du renouveau, auquel est soumise l'oasis, comme un organisme vivant. De la fumée qui s'élève naissent des histoires d'allées et venues, de pertes et de souvenirs.

En nous invitant à considérer l'oasis comme un environnement maternel nourrissant la présence humaine à travers le temps, It's Not Early Anymore, de Sofiane Si Merabet, établit un parallèle entre le développement récent de l'oasis d'AlUla et l'excitation qui entoure les célébrations de mariage. Ces deux événements étant rythmés par les saisons et impactés par les actions humaines, l'idée de célébrations et le cycle de vie du palmier tel qu'observés dans l'oasis sont explorés dans cette installation multimédia.

Citations

Nora AlDabal, directrice de la programmation artistique et culturelle de la RCU, a déclaré :

« Nous pensons que la culture est indispensable à notre qualité de vie, et nous sommes en train de créer un environnement qui favorise la créativité, en libérant des formes d'expression nouvelles et inspirantes qui interagiront avec les résidents d'AlUla. S'inscrivant dans le paysage, les programmes de résidence d'artistes d'AlUla constituent un aspect essentiel de l'effort à long terme visant à promouvoir la créativité et la production culturelle à AlUla, pour faire de la région une destination inspirée et pensée par et pour les artistes et les professionnels des arts. Il s'agit du prolongement de l'héritage d'AlUla en tant qu'oasis vivante pour l'art. »

Jean-François Charnier, Directeur scientifique d'Afalula / Arnaud Morand, Responsable de la création et de l'innovation ont commenté :

« Nous sommes ravis de dévoiler les recherches et le travail des premiers artistes en résidence à AlUla. Par le biais de divers supports et approches, en collaboration avec des experts et la communauté locale, ils offrent un regard neuf sur les initiatives de relance actuellement déployées dans l'oasis. Avec ce programme, nous faisons appel à la création contemporaine pour rendre hommage à la beauté et à la singularité d'AlUla, tout en contribuant au développement de la destination par l'intelligence spécifique de l'art. »

Laure Confavreux-Colliex, Directrice générale de Manifesto, a souligné :

« La première édition de la résidence d'artistes d'AlUla marque le début d'une histoire, créant un lien à long terme entre les artistes et la communauté locale d'AlUla. Ce lien se transcrit déjà dans leur travail de restitution, puisque les six artistes ont eu le temps de collaborer pleinement avec les artisans et experts locaux d'AlUla. Nous espérons que cette relation unique avec AlUla et ses habitants aura un impact sur leur propre pratique, qu'elle guidera leurs travaux futurs tout en ayant un effet significatif sur la transformation d'AlUla. »

Note aux éditeurs :

Il faut toujours écrire « AlUla » et non pas « Al-Ula »

À propos de la Commission Royale pour AlUla (RCU)

https://www.rcu.gov.sa/en

À propos de l'Agence française pour le développement d'AlUla (Afalula)

https://www.afalula.com/en/

À propos de Manifesto

http://manifesto.paris/en/

Contact:

For the Royal Commission for AlUla

Public Relations Team

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1726075/Royal_Commission_for_AlUla_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1726074/French_Agency_for_AlUla_development_Afalula_Logo.jpg

SOURCE Royal Commission for AlUla; French Agency for the Development of AlUla