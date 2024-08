Clôture de l'atelier international d'éducation artistique pour enfants et adolescents 2024. Spectacle conjoint des jeunes coréens et français à Paris

'La puissance de l'éducation culturelle et artistique coréenne déployée dans la plus grande "Maison de la Corée" jamais organisée'

PARIS, 2 août 2024 /PRNewswire/ -- Le "2024 Atelier international d'éducation artistique pour enfants et adolescents <Projet; Main - À LA MAIN>" (ci-après l'Atelier), organisé par le Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme (ci-après MCST) et supervisé par le Centre coréen pour la promotion de l'éducation artistique (ci-après Centre coréen pour la promotion), s'est clôturé le 1er du mois par une performance conjointe lors de la "Journée de la Corée" à la Maison de la Corée à Paris, France.

(PRNewsfoto/Korea Arts & Culture Education Service)

Clôture de l'atelier international d'éducation artistique pour enfants et adolescents 2024 <Projet; Main - À LA MAIN>

L'atelier a débuté en Corée le 2 juin avec 10 jeunes Coréens de la Dream Dance Company, un projet d'éducation culturelle pour les enfants et les jeunes de la région.



Ils se sont ensuite rendus en France et ont rencontré dix jeunes Français intéressés par la culture et l'art coréens. Ils ont dirigé un atelier conjoint sur l'éducation artistique pendant deux jours, les 30 et 31 juillet, et ont été invités à la Maison de la Corée aux Jeux olympiques de Paris lors de la Journée de la Corée, où ils ont donné un spectacle de danse folklorique coréenne.

Participation à la performance de la "Journée de la Corée" à la Maison de la Corée lors des Jeux Olympiques de Paris

La célébration de la "Journée de la Corée" a eu lieu le 1er dans la plus grande Maison de la Corée jamais construite, dans le centre de Paris .



Lors de cette performance, dix élèves de l'école primaire coréenne, membres de la Dream Dance Company, ainsi que dix jeunes français locaux sont montés sur scène ensemble. Les enfants ont présenté la performance qu'ils avaient préparées lors des ateliers préliminaires.



La performance de 20 minutes, signifiant "grandir ensemble main dans la main", s'est inspirée du slogan des Jeux Olympiques de Séoul 1988 "Main dans la main" et des anneaux olympiques pour créer la scène.

Un responsable des politiques d'éducation artistique du MCST a déclaré : " Témoins de la croissance et des échanges entre les jeunes par le biais de la 'Dream Dance Company', nous avons pu confirmer la valeur et les réalisations de l'éducation culturelle et artistique coréenne pour les générations futures et les diffuser par le biais d'un spectacle de danse commun à la Maison de la Corée lors de la 'Journée de la Corée' des Jeux olympiques de Paris."

"Grâce à cet atelier, nous espérons que les pays participant aux Jeux olympiques prendront conscience de l'importance de l'éducation culturelle et artistique pour les enfants et les jeunes", a déclaré Park Eun-sil, directrice du Centre coréen pour la promotion.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2474404/image.jpg