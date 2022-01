Club Média Ciné : Palmarès 7e Cérémonie des Lauriers du Cinéma

LAURIERS DU FILM FRANÇAIS : Audrey DIWAN pour "L'Évènement"

: pour LAURIERS DU FILM ETRANGER : Ryusuke HAMAGUCHI pour "Drive my car"

: pour LAURIERS DE LA REVELATION FEMININE : Anamaria VARTOLOMEI pour "L'Évènement"

: pour LAURIERS DE LA REVELATION MASCULINE : Benjamin VOISIN pour "Illusions Perdues"

A PROPOS DES LAURIERS DU CINEMA

Les lauréat(e)s des LAURIERS DU CINEMA 2022 ont été désigné(e)s fin novembre 2021 à la majorité des voix par les journalistes membres du CMC qui forment le jury annuel du Club Média Ciné, présidé cette année par Bertrand LESGUILLONS. Le mot du Président

Depuis 2018, ces trophées portent le nom de « LAURIERS », non pas en référence aux lauriers en or que César remettait à ses généraux vainqueurs mais aux grecs qui, dans l'antiquité, honoraient les poètes et artistes par une simple couronne faites de feuilles de lauriers.

Remis dans les premiers jours de l'année, avant les Oscars et les César, les LAURIERS DU CINEMA ambitionnent de faire référence en dévoilant les choix et les enthousiasmes d'une partie représentative des journalistes et critiques de la presse française.

A PROPOS DU CLUB MEDIA CINÉ (CMC)

Le CMC, créé fin 2014 par Sophie DULAC et Alexandre LICHAN, réunit à ce jour 30 journalistes professionnels de cinéma en exercice dans la presse écrite, l'audiovisuel et le web dont les noms suivent (par ordre alphabétique) :

Sophie AVON (Sud-Ouest), Renaud BARONIAN (Le Parisien), Stéphanie BELPECHE (Le Journal du Dimanche), Jacques BENAROCH (Sipa Press), Olivier BENKEMOUN (CNEWS), Samuel BLUMENFELD (Le Monde), Olivier BOUSQUET (VSD), Charlotte BOUTELOUP (ex France 2), Nathalie CHIFFLET (EBRA Presse), Bruno CRAS (Radio Classique), Françoise DELBECQ (Elle), Laurent DELMAS (France Inter), Thierry GANDILLOT (ex Les Échos), Jean Philippe GUERAND (Le Film Français), Sabine GORNY (France 3), Marie-Jo JOUAN (co-fondatrice), Gilles KERDREUX (Ouest France), Fabrice LECLERC (Paris Match), Florence LEROY (Satellifacts), Bertrand LESGUILLONS (NRJ), Candice MAHOUT (BFMTV), Bertrand NEAU (M6), Eric NEUHOFF (Le Figaro), Lisa NESSELSON (Screen et France 24), Maximilien PIERRETTE (Allo ciné), Perrine QUENNESSON (Le Cercle Séries), Marie SAUVION (Télérama), Nicolas SCHALLER (L'Obs), Caroline Vié (20 Minutes), Pierre ZENI (Canal+).

PARTENAIRE DU CLUB MEDIA CINÉ

Le CEFF (Champs Elysées Film Festival)

SOURCE Club Media Cine