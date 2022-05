CMR Surgical nomme une directrice générale pour la France et le Benelux

- Patricia Chesnais, cadre dirigeante expérimentée dans le secteur des technologies médicales, rejoint CMR Surgical pour construire des équipes et partenariats locaux dans la robotique chirurgicale

PARIS, 30 mai 2022 /PRNewswire/ -- CMR Surgical (CMR) – entreprise mondiale de robotique chirurgicale – annonce aujourd'hui la nomination de Patricia Chesnais à la tête de CMR en France et au Benelux. Patricia Chesnais aura pour mission d'accélérer le déploiement de la solution robotique Versius de CMR dans cette zone géographique, et d'accompagner les établissements de santé tant du secteur public que du secteur privé dans leur réussite.

La France est le deuxième marché européen pour la robotique chirurgicale et l'un des marchés les plus importants au mondei, mais elle demeure largement sous-équipée puisque seuls 6% des hôpitaux publics de taille moyenne disposent d'un service de chirurgie robotiquei.i . CMR est présent depuis 2020 en France où ses systèmes équipent actuellement le Centre hospitalier d'Argenteuil et la Clinique du Parc à Saint-Étienne. Quant au Benelux, il est une priorité stratégique essentielle pour l'entreprise, puisque cette région représente plus de 7% du marché européen des dispositifs médicauxiii.

« Je suis ravie de rejoindre CMR à un moment aussi crucial de la croissance de l'entreprise, indique Patricia Chesnais, directrice générale France et Benelux de CMR Surgical. C'est une opportunité exceptionnelle de permettre à un plus grand nombre de patients de bénéficier des avantages reconnus de la chirurgie mini-invasive et de soutenir les établissements de soins dans leur quête d'excellence ».

En rejoignant CMR, Patricia Chesnais apporte à l'entreprise sa grande expérience des technologies médicales et du management. Elle a précédemment exercé des fonctions de direction chez CR Bard, Philips, Zimmer et Johnson & Johnson. Plus récemment, elle a occupé le poste de présidente pour la France de l'entreprise mondiale de technologies médicales Getinge.

Dans un premier temps, Patricia Chesnais s'attachera à recruter et développer des talents qualifiés, afin de réunir des équipes capables de mener à bien la stratégie ambitieuse de CMR en France, dans la perspective du développement de l'entreprise à l'échelle mondiale.

« CMR propose plus qu'un simple robot chirurgical, ajoute Patricia Chesnais. Nous offrons une formation complète et un support client continu à toute les équipes ainsi qu'un écosystème numérique de formation continue plus complet. Nous voulons nous assurer que le robot est bien intégré dans les hôpitaux et largement utilisé. Pour ce faire, nous continuerons à établir des relations solides avec nos clients ».

Les partenariats sont au cœur de la philosophie de CMR, qui travaille en étroite collaboration avec les acteurs du secteur de la santé afin de promouvoir l'excellence clinique et de répondre aux besoins de la communauté chirurgicale. C'est le cas notamment avec l'IRCAD et l'ORSI, deux centres de formation et de recherche en chirurgie robotique de renommée mondiale situés respectivement en France et en Belgique. En créant un nouveau poste de directeur général senior, CMR ambitionne de devenir le partenaire de chirurgie robotique de confiance agile des établissements de santé de premier rang, et de contribuer à améliorer l'accès à la chirurgie mini-invasive.

« Nous nous réjouissons que Patricia Chesnais ait rejoint la nouvelle équipe de direction européenne de CMR pour stimuler la croissance et le succès de l'entreprise en France, en Belgique et aux Pays-Bas, commente Olivier Wolber, directeur général Europe de CMR Surgical. Ces pays représentent des marchés stratégiques essentiels pour CMR et l'arrivée de Patricia, forte d'une longue expérience dans des entreprises internationales de technologies médicales parmi les plus brillantes, permettra aux équipes locales de prendre des décisions rapides et agiles, au plus près du client, et d'accélérer le déploiement de Versius. »

Cette déclaration fait suite à l'annonce récente du référencement de Versius par la centrale d'achat française UniHA, le principal acheteur public dans le secteur de la santé en France.

Notes aux rédacteurs :

Le système chirurgical robotique Versius®

Le système Versius® redéfinit les attentes en matière de chirurgie robotique. Il s'adapte à pratiquement n'importe quelle salle d'opération et s'intègre parfaitement aux flux de travail existants, augmentant ainsi la probabilité de recourir à une chirurgie mini-invasive robotique. Grâce à la conception compacte, portable et modulaire du système Versius, le chirurgien n'utilise que le nombre de bras nécessaires pour une intervention donnée.

Reproduisant le mouvement naturel du bras humain, Versius offre aux chirurgiens la possibilité d'optimiser le placement des trocarts, tout en profitant de la dextérité et de la précision des petits instruments entièrement articulés. Avec une vision 3D HD, un contrôle intuitif des instruments et un choix de positions de travail ergonomiques, la console du chirurgien ouverte est à même de réduire le stress et la fatigue et permet une communication claire avec l'équipe chirurgicale. Grâce à l'approche laparoscopique et à l'assistance robotisée qu'apporte le système Versius à la chirurgie, les patients, les chirurgiens et les professionnels de santé profitent tous des avantages de la chirurgie mini-invasive robotique.

Mais le système Versius est bien plus qu'un simple robot. Il permet de capturer des données utiles grâce à son écosystème numérique étendu, et contribue à la formation continue du chirurgien. Grâce à l'application Versius Connect, à l'appareil Versius Trainer et au registre clinique CMR, le système Versius donne accès à une multitude d'informations permettant d'améliorer la pratique chirurgicale.

À propos de CMR Surgical Limited

CMR Surgical (CMR) est une entreprise internationale de dispositifs médicaux dont l'objectif est de transformer la pratique chirurgicale grâce à Versius®, un robot chirurgical de nouvelle génération.

Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, CMR travaille avec des chirurgiens, des équipes chirurgicales et des hôpitaux partenaires à la mise au point d'un outil capable de rendre la chirurgie robotique mini-invasive universellement accessible et abordable. Avec Versius, nous nous sommes donné pour mission de redéfinir l'offre en chirurgie robotique, en proposant une technologie innovante et des données pratiques capables d'améliorer la prise en charge chirurgicale.

Fondée en 2014, CMR Surgical est une société anonyme à responsabilité limitée soutenue par des actionnaires internationaux.

Références

i Triton Market Research. Europe Surgical Robotics Market. Consultable sur : https://www.tritonmarketresearch.com/reports/europe-surgical-robotics-market#report-overview

ii Dr Jean-Claude COUFFINHAL. Report on the professional impact, HR, organisation and population of the progressive territorial deployment of surgical robots in public university hospitals in the Ile-de-France region and outside the CHU. Regional Health Agency of Ile de France. Juin 2019

iii MedTech Europe. The European Medical Technology in Figures. Dernière mise à jour : juin 2021. Consultable sur : https://www.medtecheurope.org/datahub/market/

