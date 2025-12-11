Collaboration entre IBM et Pearson en vue de la création de nouveaux outils d'apprentissage basés sur l'IA pour les entreprises et les particuliers dans le monde entier

ARMONK, New York, et LONDRES, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- IBM (NYSE : IBM) et Pearson (FTSE : PSON.L), leader mondial de l'apprentissage tout au long de la vie, ont annoncé aujourd'hui un partenariat mondial visant à créer de nouveaux produits d'apprentissage personnalisés alimentés par l'IA à destination des entreprises, des organismes publics et des établissements d'enseignement.

Selon une étude récente de Pearson, l'inefficacité des transitions de carrière et l'inadéquation des compétences représenteraient pour l'économie des États-Unis un manque à gagner annuel de 1,1 billion de dollars. Les employeurs, les enseignants et les apprenants ont besoin de moyens plus rapides et plus pertinents pour acquérir de nouvelles compétences, car l'IA modifie la façon de travailler et d'apprendre.

IBM et Pearson entendent répondre à ces besoins en proposant des outils d'apprentissage alimentés par l'IA, construits sur la base de watsonx Orchestrate et de watsonx Governance, qui seront disponibles dans le monde entier. IBM aidera également Pearson à mettre en place une plateforme d'apprentissage personnalisée fondée sur l'IA, comparable à IBM Consulting Advantage, qui associe les compétences humaines à des actifs, agents et assistants IA. La plateforme stimulera la croissance en mettant à disposition de nouveaux produits et services, tout en transformant les opérations de Pearson pour améliorer les flux de travail, la productivité et la prise de décision basée sur les données.

Premier partenaire stratégique d'IBM pour l'amélioration des compétences des clients et la transformation de la main-d'œuvre, Pearson fera bénéficier les clients et les 270 000 collaborateurs d'IBM de ses solutions d'apprentissage en entreprise. Il s'agit notamment de Credly pour la délivrance de titres numériques, de Faethm pour la planification stratégique de la main-d'œuvre, et de Pearson Professional Assessments pour l'organisation des examens de certification professionnelle IBM à l'échelle mondiale.

En outre, IBM et Pearson se pencheront sur la mise au point d'outils de vérification des capacités des agents d'IA, afin de permettre aux organisations et aux entreprises de les déployer en toute confiance. Cette démarche combine les compétences d'IBM dans la construction d'une IA fiable et responsable avec les connaissances approfondies de Pearson en matière d'apprentissage, de développement des compétences et de délivrance de certifications reconnues.

« La technologie évolue plus rapidement que les capacités humaines. Pour combler ce fossé, l'apprentissage doit être intégré en toute fluidité dans le flux de travail. Lorsque le personnel apprend sur son lieu de travail, cela a un impact immédiat sur sa productivité et sa performance », a déclaré Omar Abbosh, directeur général de Pearson. « En collaboration avec IBM, nous construisons des outils d'apprentissage fiables, alimentés par l'IA, qui aideront les personnes et les entreprises à s'adapter, à apprendre et à réussir dans un monde en constante mutation. »

« Chefs d'entreprise ou jeunes diplômés, tous doivent acquérir de nouvelles compétences pour l'ère de l'IA », a ajouté Arvind Krishna, directeur général d'IBM. « IBM et Pearson rendent la formation fondée sur l'IA accessible à un plus grand nombre d'organisations pour aider leurs membres à apprendre plus rapidement. Ensemble, nous permettons aux entreprises et à leurs équipes de s'adapter au changement et de connaître le succès, et nous contribuons aussi à la transformation des opérations internes de Pearson. »

Ce partenariat fait avancer la stratégie de Pearson vers son objectif : établir des relations à 360 degrés avec un groupe sélectionné de partenaires stratégiques afin d'obtenir des résultats plus solides pour les clients, de mener des initiatives conjointes de mise sur le marché et de favoriser la croissance partagée.

Les déclarations relatives à l'orientation et aux intentions futures d'IBM et de Pearson sont susceptibles d'être modifiées ou retirées sans préavis et ne représentent que des buts et des objectifs.

À propos d'IBM

IBM est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de nuage hybride et d'IA, ainsi que de services de conseil spécialisé. Dans plus de 175 pays, nous aidons nos clients à tirer parti de leurs données, à rationaliser leurs processus d'entreprise, à réduire leurs coûts et à acquérir un avantage concurrentiel dans leur secteur d'activité. Des milliers d'entités gouvernementales et d'entreprises actives dans des infrastructures critiques telles que les services financiers, les télécommunications et les soins de santé font confiance à la plateforme de nuage hybride d'IBM et à Red Hat OpenShift pour réaliser leur transformation numérique rapidement, efficacement et en toute sécurité. Les innovations révolutionnaires d'IBM dans les domaines de l'IA, de l'informatique quantique, des solutions d'infonuagique spécifiques à chaque secteur et du conseil mettent des options souples et ouvertes à la portée de nos clients. Tout cela repose sur l'engagement de longue date d'IBM au service de la confiance, de la transparence, de la responsabilité, de l'inclusion et de la satisfaction des clients. Veuillez consulter le site www.ibm.com pour obtenir plus d'informations.

À propos de Pearson

Chez Pearson, notre objectif est simple : aider les personnes à réaliser leurs objectifs de vie grâce à l'apprentissage. Nous pensons que chaque possibilité d'apprentissage est une avancée personnelle. C'est pourquoi nos quelque 18 000 salariés ont à cœur de créer des expériences d'apprentissage dynamiques et enrichissantes, conçues pour avoir un impact sur la vie réelle. Leader mondial de l'apprentissage tout au long de la vie, nous fournissons dans près de 200 pays des contenus numériques, des évaluations, des certifications et des données à nos clients. L'apprentissage n'est pas seulement notre activité. C'est notre identité. Consultez notre site à l'adresse plc.pearson.com.

Relations avec les médias

Pearson

Laura Ewart, [email protected] [Royaume-Uni]

Sami Miller, [email protected] [États-Unis]

IBM

Elizabeth Brophy

Communication sur l'IA, affaires générales d'IBM

[email protected]

+1 505-379-3476

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2843530/Pearson_IBM_Logo.jpg