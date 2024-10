COLLATION PROTÉINÉE EN HAUSSE : SPECK ALTO ADIGE IGP ET FROMAGE STELVIO AOP DEUX ALTERNATIVES ÉQUILIBRÉES ET NUTRITIVES

PARIS, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le paysage de l'alimentation mondiale est en constante évolution et l'une des tendances les plus marquantes actuellement est celle des collations protéinées. Selon le rapport de Future Market Insights, le marché de ces collations protéinées passera de 4 milliards de dollars en 2022 à 10 milliards de dollars en 2032. Cette tendance reflète un intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être, avec une préférence de plus en plus marquée pour des alternatives nutritives et équilibrées par rapport aux collations transformées traditionnelles.

Moments de qualité avec le Speck Alto Adige IGP et le Fromage Stelvio AOP

Dans ce contexte, les individus recherchent de plus en plus souvent des options de collations bénéfiques pour la santé et le bien-être, évitant les tromperies et fausses indications, et trouvant ainsi dans des aliments tels que le Speck Alto Adige IGP et le Fromage Stelvio AOP deux alternatives authentiques aux en-cas transformés habituels. Ces produits, rigoureusement sélectionnés selon des normes de qualité élevées, se distinguent par leur identification en tant que marques AOP (Appellation d'Origine Protégée) et IGP (Indication Géographique Protégée). Cette reconnaissance garantit non seulement l'origine contrôlée des produits, mais aussi leur qualité et authenticité, des aspects fondamentaux pour ceux qui recherchent des options alimentaires de valeur.

Mais qu'est-ce qui rend le Speck Alto Adige IGP et le Fromage Stelvio AOP si spéciaux ? Outre leur authenticité et leur qualité, ces aliments offrent un profil nutritionnel remarquable. En effet, les deux produits sont riches en protéines de haute qualité, essentielles pour soutenir à la fois les besoins des athlètes et ceux qui veulent maintenir un mode de vie actif. De plus, ces collations conviennent aussi bien aux athlètes qu'aux personnes âgées, fournissant un apport équilibré en nutriments dans une portion standard de 25g.

En conclusion, le Speck Alto Adige IGP et le Fromage Stelvio AOP se présentent comme une alternative valable aux en-cas transformés, offrant non seulement goût et authenticité, mais aussi un profil nutritionnel de haute qualité. Soutenant un mode de vie actif, ces produits incarnent le meilleur de l'offre alimentaire traditionnelle, associée aux besoins modernes.

Retrouvez des informations sur le Speck Alto Adige IGP et le Fromage Stelvio AOP, des informations approfondies sur leurs aspects nutritionnels et des recettes délicieuses sur le site web de la campagne www.europaqualita.eu.

Originaux, des sommets d'Europe : Moments de qualité avec le Speck Alto Adige IGP et le Fromage Stelvio AOP

Le Speck Alto Adige IGP et le Fromage Stelvio AOP participent ensemble au programme de promotion triennal, qui vise à accroître la connaissance des produits agricoles de l'Union européenne, ainsi que la signification et le fonctionnement des régimes de qualité européens. Dans le même temps, il est prévu d'augmenter la compétitivité et la consommation du Speck Alto Adige IGP et du Fromage Stelvio AOP, en promouvant les pratiques durables déjà établies. La campagne "Originaux des sommets d'Europe : Moments de qualité avec le Speck Alto Adige IGP et le Fromage Stelvio AOP" se déroule sur trois ans et est active dans trois pays - Italie, Allemagne et France – s'adressant à un public de professionnels, de médias et de consommateurs, racontant l'origine et l'authenticité qui distinguent les produits garantis par les marques de qualité européennes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2524425/Speck_Stelvio.jpg