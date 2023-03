Colt Data Centre Services pose la première pierre de son nouveau centre de données London 4 à Hayes

Colt DCS étend son offre au Royaume-Uni avec un nouveau centre de données à Hayes, dans l'ouest de Londres

LONDRES, 28 février 2023 /PRNewswire/ -- Colt Data Centre Services (Colt DCS), un fournisseur de premier plan de solutions globales de centres de données hyperscale, a débuté la construction de son prochain centre de données hyperscale à Londres avec une cérémonie de pose de la première pierre afin de célébrer cette étape importante du projet.

Le centre de données London 4, situé à Hayes, dans l'ouest de Londres, comprendra deux bâtiments de centre de données à la pointe de la technologie. D'importantes améliorations de l'aménagement paysager serviront à revitaliser le site et la zone adjacente. Ces installations fourniront 57 MW de puissance informatique et deviendront les troisième et quatrième centres de données hyperscale de Colt DCS dans les environs de Londres. Elles seront capables de répondre aux besoins des grandes entreprises et des fournisseurs de services sur cloud. De plus, le site disposera de suffisamment d'espace pour développer un troisième centre de données déployant 30 MW de puissance informatique.

La protection contre le changement climatique est au cœur de l'approche de développement durable de Colt DCS, leader du secteur. Une série de mesures visant à garantir des niveaux élevés de cette approche, telles que l'utilisation d'une énergie 100 % renouvelable, de la technologie des pompes à chaleur et des générateurs de secours fonctionnant au biodiesel, sera incluse dans les bâtiments du centre de données de Hayes.

Le centre de données London 4 donnera une impulsion majeure à l'économie locale en créant environ 230 emplois permanents, 350 emplois dans le secteur de la construction et 50 places en apprentissage. Colt DCS s'engage à créer une valeur sociale continue dans la région en collaborant avec les écoles locales, afin de faire connaître les emplois du secteur des technologies et d'ouvrir la voie vers ceux-ci.

Niclas Sanfridsson, le PDG de Colt DCS, a commenté l'événement : « Nous sommes très heureux d'annoncer la pose de la première pierre de notre tout nouveau centre de données à Londres. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la communauté locale et les parties prenantes tout au long du processus de planification afin de façonner tous les aspects de ce développement, souligner les avantages économiques qu'il apportera et expliquer le rôle essentiel que jouent les centres de données dans notre vie quotidienne et, surtout, les opportunités qu'ils offrent aux communautés locales. »

« Colt DCS pilotera le centre de données une fois qu'il sera terminé. Nous considérons sincèrement que nous faisons partie de la communauté locale. C'est pourquoi nous avons voulu partager ce moment important avec toutes les parties prenantes avec lesquelles nous avons travaillé tout au long du processus, comme les écoles locales et les autres voisins avec lesquels nous construisons des partenariats à long terme dans le but d'apporter de la valeur sociale dans la région. Il s'agit vraiment d'une expérience passionnante pour nous tous », a ajouté Richard Wellbrock, vice-président de l'immobilier chez Colt DCS.

À propos de Colt DCS

Colt DCS fait preuve d'une véritable excellence opérationnelle dans la provision de services de conception, de construction, de livraison et de gestion opérationnelle durables de centres de données hyperscale en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous fournissons des solutions de centres de données à des clients hyperscale et de grandes entreprises à partir de 14 centres de données ultramodernes neutres répartis dans 8 villes.

Nos solutions hyperscale et de colocation permettent à nos clients de planifier efficacement la croissance de leur entreprise, sachant que leur stratégie de centre de données est prête à affronter les exigences de demain.

Forts de plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie, nous pouvons concrétiser notre vision, qui consiste à être l'opérateur de centre de données le plus fiable du marché et le plus axé sur le client. Nous plaçons la conscience environnementale au cœur de toutes nos activités, car nous savons qu'il s'agit de la meilleure chose à faire pour notre planète. C'est pourquoi nous nous efforçons de réduire notre impact environnemental à l'échelle mondiale et de faire de la durabilité un moteur stratégique clé. Dans le cadre de notre parcours de développement durable, Colt DCS a fixé des objectifs scientifiques complets à court terme pour réduire ses émissions, et nous travaillons à l'élaboration de nos objectifs à long terme et de notre stratégie pour atteindre la neutralité carbone.

