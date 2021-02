Colt DCS : Les exploitations européennes fonctionnement avec 100% d'énergies vertes

Les sociétés affiliées Colt DCS et Colt Technology Services font tout pour réduire leurs émissions, mais aussi pour aider leurs clients dans leurs efforts de développement durable.

LONDRES, 10 février 2021 /PRNewswire/ -- Colt Data Centre Services (DCS) a annoncé aujourd'hui que ses sites au Royaume-Uni et en Europe fonctionnent désormais entièrement à l'électricité 100 % renouvelable. Colt DCS s'est également engagée à fournir de l'électricité verte à sa société affiliée Colt Technology Services et aux clients des data centres DCS de cette région du monde, afin de les aider eux aussi à réduire leurs émissions carbone. Colt DCS gère actuellement 17 data centres neutres vis-à-vis des opérateurs télécom au R.-U. et en Europe, dont trois à Londres.

Ces engagements respectent la volonté commune de Colt DCS et Colt Technology Services de devenir des leaders du marché en termes de développement durable, puisque les deux sociétés entament une transition visant à soutenir une économie zéro carbone. Le fournisseur de data centres s'est également engagé à définir des objectifs ambitieux de réduction des émissions basés sur des données scientifiques, objectifs qu'il finalisera en 2021.

Scott Balloch, Directeur Energie et Développement Durable de Colt DCS, a déclaré : « L'accélération de notre transition vers les énergies renouvelables est la première étape d'un cheminement vers une approche plus durable en tant qu'entreprise et secteur industriel. Chez Colt DCS, nous sommes convaincus qu'il en va de notre responsabilité, en tant qu'industrie, de montrer la voie, de définir nos propres normes strictes de développement durable et de les présenter aux gouvernements. C'est pourquoi nous travaillons à la mise en place de mesures scientifiques qui nous serviront de référence dans l'atteinte de nos objectifs. »

Colt DCS et Colt Technology Services élaborent actuellement une stratégie de développement durable ambitieuse, qui s'appuie sur la volonté des deux sociétés de devenir les plus orientées clients du secteur. Colt souhaite permettre à ses clients d'atteindre leurs objectifs de développement durable en se montrant un partenaire stratégique de choix, passionné et moteur actif du changement dans ce secteur.

Au sein de ses effectifs, Colt a créé une « Green Team » mondiale, qui a déjà mis en œuvre plusieurs initiatives, notamment la réduction de l'utilisation des bouteilles et gobelets en plastique sur l'ensemble de ses sites, un éclairage à LED plus efficace dans ses data centres et ses bureaux, ainsi que des mesures d'incitation aux déplacements à bicyclette auprès de ses salariés.

« Nous voulons jouer un rôle de leader pour inciter notre secteur à repenser son attitude vis-à-vis du développement durable, critère de plus en plus important pour choisir le type d'entreprise dans laquelle on souhaite travailler et évoluer, ainsi que pour une grande partie des jeunes générations est donc essentiel de l'intégrer à notre entreprise pour attirer des talents », argue Balloch.

Caroline Griffin Pain, Secrétaire Générale chez Colt, d'ajouter : « Nous ne pourrions être plus fiers de voir que Colt DCS transforme notre mode de fonctionnement en s'assurant que nous utilisons de l'électricité renouvelable sur tous nos sites européens et britanniques. Ensemble, nous nous engageons dans un cheminement crucial pour être plus durables. Compte tenu de l'impact significatif de notre secteur sur l'environnement, nous devons faire tout notre possible pour réduire notre empreinte carbone et créer un avenir dont nous pourrons être fiers. »

Pour plus d'informations sur Colt DCS, veuillez consulter http://www.coltdatacentres.net.

À propos de Colt DCS

Colt Data Centre Services offre des services sans faille et l'excellence dans la conception, la création, la fourniture et la gestion opérationnelle de data centres hyperscale et de solutions cloud hybrides à tous ses clients d'Europe et d'Asie-Pacifique.

Forte de plus de 25 ans d'expérience, l'entreprise gère 26 data centres modernes neutres vis-à-vis des opérateurs télécom, dans 18 villes du monde, encadrés par un système de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et une assistance dans la langue locale.

Ses solutions de connectivité et de colocation permettent à ses clients de planifier efficacement la croissance de leur activité, sachant que leur stratégie de data centres est prête à répondre aux exigences du futur. http://www.coltdatacentres.net/

À propos de Colt

Colt met tout en œuvre pour transformer la manière dont le monde fonctionne et contribuer au succès de ses clients, en utilisant la puissance de la connectivité, qui fait depuis toujours partie intégrante de son ADN. Le réseau Colt IQ Network connecte plus de 900 data centres à travers l'Europe, l'Asie et les plus grands centres d'affaires d'Amérique du Nord, avec plus de 29 000 bâtiments connectés.

Consciente des exigences croissantes des entreprises en matière de connectivité, Colt propose des solutions vocales et réseau haut débit agiles, sécurisées et à la demande. Parmi ses clients, Colt compte des entreprises utilisatrices de grandes quantités de données réparties dans plus de 210 villes et plus de 30 pays. Reconnue comme un acteur innovant et pionnier du SDN (réseau défini par logiciel) et de la NFV (virtualisation des fonctions réseau), Colt est l'une des entreprises privées les plus solides financièrement de son secteur, ce qui lui permet d'être totalement orientée sur les besoins de ses clients. Pour plu d'informations, veuillez consulter www.colt.net.

