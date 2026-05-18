Colt DCS nomme Fumi Takei vice-président et directeur de ses activités au Japon

TOKYO, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- Colt Data Centre Services (Colt DCS), fournisseur mondial de centres de données hyperscale et pour grandes entreprises, compatibles avec l'IA, annonce aujourd'hui la nomination de Fumi Takei au poste de vice-président et directeur de Colt DCS au Japon. À ce titre, M. Takei pilotera la croissance stratégique de Colt DCS au Japon, renforçant ainsi la présence de l'opérateur sur l'un de ses marchés mondiaux les plus importants.

Colt DCS appoints Fumi Takei as Vice President and Head of Japan

Colt DCS exploite actuellement une capacité de production d'électricité de 134 MW au Japon et compte 200 MW supplémentaires en développement.

En tant que vice-président et responsable du Japon, Takei sera chargé de favoriser l'harmonisation des fonctions mondiales de Colt DCS, tout en dirigeant l'engagement auprès des clients, des partenaires, des organismes de réglementation et des acteurs de l'industrie au sein de l'écosystème d'infrastructures numériques du Japon.

Le Japon est un marché stratégique pour Colt DCS, et le rôle de vice-président et responsable du Japon est essentiel pour assurer la réussite de la mise en œuvre locale de la stratégie mondiale de l'entreprise.

Takei apporte plus de 18 ans d'expérience dans l'investissement immobilier, les infrastructures et les marchés de capitaux, acquise au sein de sociétés d'investissement internationales et de plateformes d'infrastructures numériques. Cette expertise sectorielle approfondie et son expérience au sein d'organisations internationales complexes seront des atouts majeurs pour soutenir le développement continu de Colt DCS au Japon.

« Nous sommes ravis d'accueillir Fumi en tant que vice-président et directeur de Colt DCS au Japon, à un moment charnière pour l'entreprise », a déclaré Quy Nguyen, PDG par intérim et directeur commercial. « Le Japon joue un rôle crucial dans notre plateforme mondiale, notamment grâce à nos investissements continus dans des infrastructures dédiées à l'IA. Ce poste sera déterminant pour la mise en œuvre de notre stratégie et l'accélération du développement de notre portefeuille de centres de données à travers le pays. »

À propos de Colt DCS

Nous concevons, construisons et exploitons des centres de données pour les hyperscalers et les grandes entreprises du monde entier.

Notre portefeuille mondial comprend 15 centres de données opérationnels et 12 sites supplémentaires en développement, répartis dans 9 villes du Royaume-Uni, d'Europe et de la région Asie-Pacifique.

Nous permettons à nos clients de planifier efficacement la croissance de leur activité, tout en leur assurant une totale sérénité. Nous fournissons une infrastructure sécurisée, résiliente et hautement connectée, avec un potentiel d'expansion future planifié. Forts de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des centres de données, nous concrétisons notre vision : être l'opérateur de centres de données le plus fiable et le plus centré sur le client du marché.

Nous plaçons l'environnement au cœur de toutes nos activités, conscients de notre responsabilité fondamentale envers notre planète. C'est pourquoi nous nous engageons à réduire notre impact environnemental à l'échelle mondiale et à faire du développement durable un axe stratégique majeur. Dans le cadre de notre plan de développement durable, Colt DCS a défini des objectifs scientifiques ambitieux à court et à long terme pour réduire ses émissions conformément à la dernière norme Net Zero du SBTi.

https://www.coltdatacentres.net/fr-FR

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2980306/Colt_DCS_Fumi_Takei.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2680784/5971161/Colt_DCS_Logo.jpg