Colt DCS renforce sa présence en Allemagne avec un troisième centre de données hyperscale à Francfort

Le troisième site renforce l'empreinte mondiale de Colt DCS, améliorant la fiabilité et les performances pour les clients à travers l'Europe

FRANCFORT, Allemagne, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Colt Data Centre Services (DCS), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de centres de données hyperscale et pour grandes entreprises, a commencé la construction de son troisième centre de données de pointe à Francfort, en Allemagne. Reconnaissant le rôle central de l'Allemagne en tant que hub numérique avec une infrastructure essentielle pour un trafic Internet fluide en Europe et ailleurs, Colt DCS a stratégiquement choisi de continuer à investir sur le marché de Francfort afin de répondre à la demande des clients.

CGI of Colt DCS’ third hyperscale data centre in Frankfurt, Germany

Le dernier projet de centre de données hyperscale de Francfort est stratégiquement situé à proximité du centre de données existant de Colt DCS à Francfort, offrant une connectivité fluide à la région Rhin-Main et un accès pratique au principal district financier de Francfort. Conçue pour un fournisseur de services Cloud de premier plan, cette installation fournira 32,4 MW de capacité d'énergie informatique, garantissant des capacités de stockage de données et une évolutivité exceptionnelles pour l'infrastructure informatique du locataire.

L'installation bénéficie d'un accès direct à DE-CIX, l'un des plus grands points d'échange Internet au monde, ainsi qu'à de multiples fournisseurs de fibre noire. En outre, le centre de données de Francfort conservera son statut de fournisseur Cloud, d'opérateur et de neutralité d'Internet Exchange, avec de multiples points d'entrée dans la mesure du possible.

Au cœur de l'engagement de Colt DCS se trouve l'évolutivité durable, évidente dans ses 16 développements de centres de données de pointe. L'entreprise s'approvisionne à 100 % en énergie renouvelable sur l'ensemble de son parc européen, fournissant ainsi une énergie robuste et écologique au nouveau centre de données hyperscale Tier-3. En outre, le centre offrira une assistance dans la langue locale 24 heures sur 24 et devrait obtenir la certification ISO 27001 à l'issue de la phase de livraison.

Richard Wellbrock , vice-président de l'immobilier chez Colt DCS, a déclaré : « Nous comprenons qu'il est impératif de fournir aux entreprises numériques allemandes le stockage de données et l'évolutivité dont elles ont besoin pour servir leurs clients de manière optimale. Notre expérience de la construction et de l'exploitation de centres de données à Francfort nous a permis d'optimiser l'efficacité, la fiabilité et la sécurité des données pour nos partenaires et nos clients. L'infrastructure numérique robuste de l'Allemagne, soutenue par un réseau électrique fiable et un réseau de télécommunications sophistiqué, renforce notre engagement à fournir des services inégalés sur le marché. Colt DCS reste fidèle à sa mission de développer des centres de données stratégiquement situés pour répondre aux besoins de nos clients, nous positionnant ainsi comme l'opérateur de centres de données le plus fiable et le plus centré sur le client. »

La conception de tous les nouveaux centres de données de Colt DCS est pérenne pour permettre le refroidissement liquide et l'agencement de racks à haute densité, avec la flexibilité de fournir des solutions hybrides (refroidissement par air et/ou liquide) en fonction du cas d'utilisation du client.

À propos de Colt DCS

Colt DCS fait preuve d'une véritable excellence opérationnelle dans la provision de services de conception, de construction, de livraison et de gestion opérationnelle durables de centres de données hyperscale en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous fournissons des solutions de centres de données aux clients hyperscale et grandes entreprises dans 16 centres de données neutres pour les opérateurs de pointe, répartis dans 7 villes.

Nos solutions hyperscale et de colocation permettent à nos clients de planifier efficacement la croissance de leur entreprise, sachant que leur stratégie de centre de données est prête à affronter les exigences de demain.

Forts de plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie, nous concrétisons notre vision qui consiste à être l'opérateur de centres de données le plus fiable et le plus axé sur le client du marché. Nous plaçons la conscience environnementale au cœur de toutes nos activités, car nous savons qu'il s'agit de la meilleure chose à faire pour notre planète. C'est pourquoi nous nous efforçons de réduire notre impact environnemental à l'échelle mondiale et de faire de la durabilité un moteur stratégique clé.

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, Colt DCS a fixé des objectifs scientifiques complets à court et à long terme pour réduire nos émissions conformément à la dernière norme Net-Zero du SBTi www.coltdatacentres.net

