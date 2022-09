Colt DCS salué par Frost & Sullivan pour son efficacité opérationnelle et sa valeur pour les clients du secteur de l'infrastructure et des opérations des centres de données

Le flux de communication continu de Colt DCS renforce les relations clients et facilite les opérations tout en offrant une expérience client exceptionnelle.

SAN ANTONIO, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, Frost & Sullivan a fait des recherches sur l'infrastructure et l'industrie des centres de données mondiaux et, sur la base de ses conclusions, a récompensé Colt Data Center Services (Colt DCS) en lui décernant le Global Customer Value Leadership Award 2022 pour son excellence dans le secteur.

Les efforts et les initiatives méticuleux de Colt DCS améliorent l'expérience client et garantissent des niveaux de satisfaction client élevés. Son excellent service à la clientèle et son expérience en tant que propriétaire permettent une flexibilité et une transparence totales, en ce qui concerne les opérations et la gestion. L'entreprise renforce les relations clients pour répondre aux besoins actuels des clients. Colt DCS s'assure de développer des partenariats à long terme avec ses clients pour préserver leurs processus commerciaux internes avec passion et facilité. La vision de Colt DCS est d'être l'opérateur le plus fiable et le plus centré sur le client de l'industrie et cela transparaît dans les efforts et la valeur qu'ils mettent pour y parvenir.

La société continue de peaufiner et de perfectionner ses stratégies d'efficacité opérationnelle, offrant de la valeur aux clients, en matière de disponibilité de l'électricité, de température et de gestion de la sécurité.

La société continue d'adapter sa conception en tenant compte de l'évolution des technologies de refroidissement, des exigences en matière de densité de puissance, des questions de durabilité et la conduite d'innovations d'un point de vue technique et opérationnel. La société répond aux besoins du marché non satisfaits grâce à un processus d'identification des besoins des clients, et sa stratégie de pré-vente privilégie la collaboration, traduisant les exigences des clients en une conception hautement personnalisée et flexible construite sur mesure, avec le cadre commercial nécessaire pour fournir des services à la clientèle inégalés. De la santé et la sécurité à la sécurité physique et à la cybersécurité, Colt DCS comprend et répond aux besoins de ses clients tout en veillant à ce qu'un mécanisme d'amélioration continue puisse les faire progresser, en suivant l'évolution des demandes.

Le portail de demande client de Colt DCS fournit un accès simple mais fluide aux demandes de service et une équipe de service client et de transformation travaillant aux côtés d'une équipe robuste d'incident et de changement garantit que les clients reçoivent l'assistance 24/7 d'un être humain s'ils en ont besoin. L'entreprise maintient un niveau élevé d'exploitation de centre de données soutenu par une main-d'œuvre expérimentée et justifiant d'exceptionnellement longues années de service. La confiance et la stabilité de cet effectif témoignent de l'accent mis par Colt DCS sur ses programmes de recrutement, de rétention et de récompense.

La nouvelle approche de gouvernance du « contrôle interne de la performance » fonctionne parallèlement à divers critères de notation des clients pour garantir que les fonctions clés maintiennent un niveau élevé de satisfaction des clients et que l'équipe de direction ait une transparence totale de l'activité et des performances qui ont un impact sur le client. L'utilisation d'Autodesk BIM360 par Colt DCS améliore la collaboration, le contrôle et la planification et fournit un accès complet aux plans de projet mis à jour, y compris les outils créatifs pour gérer les projets à grande échelle plus efficacement. Une fois de plus, cela témoigne de l'approche d'amélioration continue de Colt DCS et de son désir de veiller à la facilité des affaires.

Selon Gautham Gnanajothi, directeur de la recherche mondiale, Énergie et environnement chez Frost & Sullivan, « le mécanisme unique d'amélioration continue du processus après-vente de Colt DCS capture les exigences et les désirs changeants des clients, les intégrant dans le processus d'affaires. Cela ajoute finalement de nouvelles voies de valeur ajoutée aux clients. »

« Colt DCS a consacré énormément de temps et de ressources à dynamiser et renforcer ses solutions opérationnelles et de conception qui répondent aux besoins actuels non satisfaits du marché et aux besoins futurs anticipés des clients. Il offre des normes élevées en matière d'exploitation et de gestion, offrant une solution véritablement holistique et une valeur substantielle aux clients », a ajouté Gnanajothi. Pour sa solide performance globale, Colt DCS est récompensé par le Global Customer Value Leadership Award 2022 de Frost & Sullivan dans le secteur de l'infrastructure et des opérations des centres de données.

Chaque année, Frost & Sullivan décerne ce prix à l'entreprise qui a fait preuve d'excellence dans la mise en place de stratégies qui contribuent de façon proactive à la création de valeur pour sa clientèle en se concentrant sur l'amélioration du retour sur investissement que les clients font de ses produits et services. Le prix récompense l'accent unique mis par l'entreprise sur l'augmentation de la valeur que ses clients reçoivent, au-delà d'un simple bon service à la clientèle, conduisant à une meilleure fidélisation de la clientèle et à une expansion de la clientèle.

Les prix des meilleures pratiques de Frost & Sullivan récompensent les entreprises de divers marchés régionaux et mondiaux pour leurs réalisations exceptionnelles et leur performance supérieure en matière de leadership, d'innovation technologique, de service à la clientèle et de développement de produits stratégiques. Les analystes de l'industrie comparent les acteurs du marché et mesurent leurs performances par des interviews approfondies, une analyse et une recherche documentaire extensive permettant d'identifier les meilleures pratiques de l'industrie.

Depuis soixante ans, Frost & Sullivan est reconnu mondialement pour son rôle dans l'aide aux investisseurs, aux chefs d'entreprise et aux gouvernements dans la conduite des changements économiques et l'identification des technologies perturbatrices, des grandes tendances, des nouveaux modèles commerciaux et des entreprises à l'action, résultant en un flux continu d'opportunités de croissance pour stimuler la réussite future. Contactez-nous : Commencer la discussion.

Colt DCS fournit un véritable service et une excellence opérationnelle dans la conception, la construction, la livraison et la gestion opérationnelle durables de centres de données à très grande échelle en Europe et en Asie-Pacifique. Nous fournissons des solutions de centre de données à des clients à grande échelle et de grande entreprise dans 14 centres de données neutres pour les opérateurs de pointe répartis dans 8 villes.

Nos solutions d'hyperscale et de colocation permettent à nos clients de planifier efficacement la croissance de leur entreprise, sachant que leur stratégie de centre de données est prête pour les exigences de demain.

Nous possédons plus de 25 ans d'expérience dans le secteur, répondant à notre vision d'être l'opérateur de centre de données le plus fiable et centré sur le client sur le marché. Nous voulons participer à la sauvegarde de la planète en plaçant le respect de l'environnement au cœur de toutes nos actions. C'est pourquoi nous prenons la responsabilité de réduire notre impact environnemental à l'échelle mondiale et de faire du développement durable un moteur stratégique clé. Dans le cadre de notre démarche de développement durable, nous nous engageons, aux côtés de notre société sœur, à réduire les émissions de Scope 1 et de Scope 2 de 47 % d'ici 2030 et travaillons en étroite collaboration avec les fournisseurs pour réduire de manière significative les émissions de Scope 3 tout au long de notre chaîne d'approvisionnement, afin de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 °C d'ici 2030.

