Comment développer les bonnes pratiques de gestion des risques médicaux dans le rugby - Conférence médicale, Montpellier 16-17 juin 2023

PARIS, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Plus de 25 professionnels de santé, principalement des médecins du sport spécialisés dans le rugby, interviennent lors de la conférence IBSA MOVE DAY, soutenue par le laboratoire IBSA Pharma.

« Les sportifs de haut niveau le savent, un accident est vite arrivé et il peut remettre en cause une carrière, voire sévèrement impacter l'état de santé à moyen ou long terme. C'est pourquoi une gestion des risques doit être mise en œuvre afin de limiter les probabilités d'accident, de préparer le corps à faire face à des chocs traumatiques significatifs, d'employer les équipements de protection adaptés et, enfin, de soigner au plus vite et au mieux pour réduire les séquelles » explique Fabrice Jover, directeur général d'IBSA Pharma.

Une épidémiologie inquiétante

Au rugby, l'augmentation de la gravité des blessures, engendrée par la professionnalisation de ce sport, par l'augmentation du poids des joueurs et par celle de la vitesse de jeu suscite l'inquiétude de nombreux professionnels. L'incidence générale des blessures est de 91 pour 1000 heures-joueurs, ce qui est le triple de celle constatée qu'au football. On observe par exemple une moyenne de 12 commotions cérébrales pour 1000 heures-joueurs alors que sont des pathologies qui peuvent laisser des séquelles et qui doivent faire l'objet d'une prise en charge spécifique.

Le Groupe Rugby professionnel de l'Observatoire médical du rugby a publié en 2018 des recommandations pour améliorer la prévention des accidents et de leurs séquelles. Pourtant, le suivi en France reste en retard par rapport au Royaume-Uni où des programmes d'épidémiologie et de gestion sanitaire plus avancés existent.

Une conférence pour partager l'état des bonnes pratiques

La conférence détaillera l'organisation d'un staff de rugby pro, les soins liés au rachis vieillissant du rugbyman, les soins de la hanche, le rôle du sommeil et la gestion des urgences sur le terrain au cours de deux journées d'échange au GGL Stadium de Montpellier.

Contacts presse

Sopra Steria

[email protected]fr

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2099996/IBSA_Pharma_Logo.jpg

SOURCE IBSA Pharma