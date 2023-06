Comment inverser efficacement les effets de la sécheresse sur la biodiversité : l'entreprise climate-tech 3Bee élève sa voix sur le problème

MILAN, 16 juin 2023 /PRNewswire/ -- Dans un contexte national marqué par une diminution drastique des précipitations, la biodiversité en France fait face à des répercussions de plus en plus préoccupantes, qu'il est important de souligner à l'approche de la Journée mondiale de la sécheresse et de la désertification, qui aura lieu le 17 juin. Selon les données de l'Observatoire de l'Environnement (EDO), les chiffres sont alarmants : en 1980, la France enregistrait 1010 mm de précipitations, chiffre qui est passé à 1037 mm en 2000, puis a chuté à 860 mm en 2010, et enfin à seulement 680 mm en 2022. Cette baisse significative des précipitations met en péril la santé des écosystèmes et la survie des espèces qui en dépendent. En août dernier notamment, la situation a été particulièrement grave du point de vue de la sécheresse, avec 21% du territoire européen en état d'alerte. La France a été le pays le plus touché, avec le plus grand nombre de zones en état d'alerte. (Source : EDO).

Oasis de Biodiversité 3Bee oppure Une des Oasis de Biodiversité créée par 3Bee

La situation est également préoccupante au regard des dernières données du Bureau de Recherches Géologiques et Minières ( BRGM ). En mars et en avril 2023, malgré des précipitations excédentaires sur une grande partie du territoire, les niveaux des nappes phréatiques restent préoccupants. Selon le BRGM, les pluies ont permis d'engendrer des épisodes de recharge des nappes phréatiques, mais les tendances restent inégales : 37% des points d'observation sont en hausse, 25% sont stables, mais 38% restent en baisse en avril.

En période de sécheresse, les effets sur la biodiversité sont multiples et préoccupants. La sécheresse affecte la biodiversité en altérant les fleurs, ce qui a un impact direct sur les pollinisateurs et entraîne un déclin des populations, une réduction de la reproduction des plantes et une menace pour la biodiversité et les écosystèmes. Une étude scientifique révèle que la sécheresse entraîne une diminution des ressources florales disponibles pour les pollinisateurs, avec moins de fleurs contenant du nectar. Ces effets en cascade soulignent l'importance de prendre des mesures pour préserver la biodiversité face aux changements climatiques et à la sécheresse.

Dans ce cadre, l'entreprise climate-tech 3Bee promeut la création du premier corridor écologique, réalisé grâce à des particuliers et des entreprises privées, visible depuis l'espace: les Oasis de Biodiversité . Il s'agit de la création d'habitats de biodiversité urbains et agroforestiers comprenant des refuges pour les pollinisateurs et la flore indigène. Des lieux certifiés et contrôlés par la technologie interne de l'entreprise tech dont l'impact est constamment mesurable et soutenu par d'importants partenaires de recherche soutenant le programme de régénération. Les Oasis de biodiversité intègrent également la plantation et la croissance d'une flore spécifique, contribuant ainsi à atténuer les effets du changement climatique en absorbant une partie du CO2 atmosphérique grâce aux arbres nectarifères et en favorisant la régénération des sols.

À l'approche de la Journée mondiale de la sécheresse et de la désertification, qui aura lieu le 17 juin, il est urgent d'agir pour préserver notre environnement et l'équilibre entre les communautés et la nature. Les Oasis de biodiversité de 3Bee, sans pouvoir intervenir à la source du problème de la sécheresse, représentent une solution concrète et innovante pour limiter les effets de ce phénomène en reconstituant des écosystèmes pour la survie des insectes pollinisateurs en un temps très court et avec une très grande évolutivité.

"La résilience des écosystèmes est la véritable innovation. Nous devons prendre des mesures concrètes pour régénérer les écosystèmes que nous avons détruits. En combinant la technologie 3Bee et l'implication de la plus grande communauté de cultivateurs pour la biodiversité, nous allons créer le plus grand corridor écologique de France." déclare Niccolò Calandri, PDG de 3Bee.

À propos de 3Bee :

3Bee est la climate-tech fondée en 2016 dans l'optique de protéger la biodiversité et la qualité de vie des pollinisateurs. 3Bee utilise l'abeille comme bio-indicateur fondamental en collectant et en interprétant des données grâce à des systèmes innovants pour surveiller la santé des abeilles, des pollinisateurs et leur lien avec les écosystèmes. L'entreprise leader dans la protection de la biodiversité a développé des innovations environnementales majeures. 3Bee a développé des innovations dans le domaine de l'environnement : l'Hive-Tech, une balance 4.0 composée d'un réseau de capteurs IoT qui surveillent le bien-être des colonies d'abeilles ; Spectrum, un système de comptage automatique de la faune - en particulier des insectes pollinisateurs - qui utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître le type d'animal ; et Flora, un système de réseaux neuronaux pour l'analyse de la biodiversité végétale, en collaboration avec l'ESA. À ce jour, 3Bee a mis en œuvre des projets régénérateurs aux côtés de plus de 500 entreprises dans 10 pays qui ont choisi de contribuer concrètement à la protection de la biodiversité. En outre, 3Bee travaille avec des centres de recherche, des écoles, des agriculteurs, des cultivateurs et des citoyens pour promouvoir l'importance de la conservation de la biodiversité. Depuis sa création, 3Bee a développé un réseau de plus de 3 000 apiculteurs, installé plus de 4 000 capteurs IoT et régénéré plus de 40 000 hectares.

