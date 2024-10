PÉKIN, 5 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Trouvez des réponses en Chine grâce à China.org.cn :

Comment la coopération nucléaire sino-française peut-elle évoluer vers de nouveaux horizons ?

https://youtu.be/7vflzP2J1Cs

How can China and France usher in a new chapter of nuclear energy cooperation?

Au cours de la vague de réforme et d'ouverture de la Chine, la coopération sino-française dans le domaine de l'énergie nucléaire civile a pris une grande importance, avec la centrale nucléaire de Daya Bay comme joyau de cette collaboration. Hervé Machenaud, ancien directeur exécutif du groupe EDF et directeur technique de la construction de la centrale de Daya Bay, a qualifié cette collaboration de plusieurs décennies de « partenariat exemplaire » entre la Chine et la France.

Aujourd'hui, de l'introduction de la technologie à la recherche et au développement indépendants, en passant par des percées en matière d'innovation, l'industrie nucléaire chinoise a accompli des progrès remarquables vers un développement autonome. La coopération entre la Chine et la France dans le domaine de l'énergie nucléaire a également évolué, passant d'une relation maître-élève à un partenariat stratégique étroit.

M. Machenaud affirme que la Chine est le plus grand producteur d'énergie renouvelable au monde et qu'elle constitue un modèle unique et pragmatique dans ce domaine. Le développement de la Chine revêt une grande importance pour le monde et offre des opportunités illimitées.

Comment la coopération nucléaire sino-française peut-elle évoluer vers de nouveaux horizons ?

https://youtu.be/7vflzP2J1Cs

Video - https://www.youtube.com/watch?v=7vflzP2J1Cs