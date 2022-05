Comment les leaders d'opinion mondiaux transforment les entreprises dans le but de rendre la planète plus propre et plus équitable

Global Thought Leaders, une série documentaire conçue par la société de production primée TBD Media Group, raconte l'histoire des personnes dont les idées ont un impact positif et durable sur le profit, les personnes et la planète. Ces films nous montrent comment les grandes idées sont mises en œuvre dans le monde entier grâce à une combinaison d'investissements visionnaires, de collaboration et de clairvoyance.

Paolo Zanini, fondateur et PDG de TBD Media Group, a déclaré :

« À une époque où notre confiance dans le leadership politique est au plus bas, les leaders d'opinion mondiaux comblent un vide. Le changement climatique ne peut être combattu que par l'industrie ; les conflits sont le résultat d'intérêts divergents. Nos films montrent qu'un leadership d'excellence et visionnaire peut produire des résultats positifs qui aboutiront à un monde plus propre et plus juste ».

Zanini affirme que Global Thought Leaders constitue sa propre contribution à un avenir meilleur :

« TBD Media Group a réuni une équipe de réalisateurs talentueux pour raconter ces histoires. Nous pensons tous qu'il est de notre responsabilité de communiquer ces idées à un public plus large. Alors que de nombreux médias utilisent des tactiques de choc pour capter l'attention, le résultat de mauvaises nouvelles incessantes est la conviction que rien ne peut être fait pour lutter contre les menaces auxquelles nous sommes confrontés. Cette campagne montre que non seulement nous pouvons agir, mais aussi que nous le faisons. Le fil conducteur consiste à montrer que nous pouvons réaliser des choses incroyables lorsque nous travaillons ensemble. Notre mission est d'encourager les actions positives en donnant à un public international des raisons d'être optimiste ».

La série documentaire Global Thought Leaders analyse la façon dont les entreprises les plus ambitieuses exploitent l'innovation pour transformer le monde dans lequel nous vivons et créer un avenir meilleur pour les futures générations.

Entreprises présentées dans le cadre de ce lancement :

AER Rianta International, Alchemy Crew (Canopy, Ticker) , Andela , Case IH (marque de CNH Industrial) , Gobazzar , Northern Trust Corporation , SoLVBL Solutions Inc. , Green Hydrogen Systems , Payfor , OPEN Health Group , Skyhive Technologies , Warsaw Stock Exchange (GPW)

Pour en savoir plus sur la campagne Global Thought Leaders, cliquez ici .

À propos du TBD Media Group :

TBD Media Group est un développeur de médias international axé sur les objectifs. Il aide les entreprises, les organisations et les gouvernements à raconter l'histoire de leur marque d'une manière humaine et directe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.tbdmediagroup.com/ .

Contact pour les médias :

Jenna-Leigh Soobramoney

Responsable marketing

TBD Media Group

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1828615/TBD_Media_Group.jpg

SOURCE TBD Media Group