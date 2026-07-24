Comment TCL construit une marque de classe mondiale en figurant consécutivement dans le Top 10 du classement BrandZ des marques chinoises mondialisées ?

PARIS, 24 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Kantar a publié le palmarès BrandZ Kantar 2026 Top 50 des marques chinoises mondialisées. Grâce à son influence mondiale constante et à sa forte notoriété auprès des consommateurs, TCL occupe la neuvième place. L'entreprise figure sur ce palmarès pour la dixième année consécutive. Sa notoriété de marque, prise en considération et l'intention d'essai des consommateurs restent élevées, démontrant la compétitivité des marques technologiques chinoises sur les marchés internationaux.

En rétrospective, à l'occasion du dixième anniversaire du palmarès, la progression constante de TCL est à la fois le fruit d'une stratégie de mondialisation menée sur le long terme et le reflet d'une nouvelle étape dans l'expansion internationale des marques chinoises : passer de l'exportation de produits à une marque vue, comprise et choisie par les consommateurs du monde entier. Aujourd'hui, la concurrence mondiale ne se limite plus à la couverture géographique des marchés et à l'offre de produits ; elle s'est transformée en un enjeu global articulé autour de la puissance technologique, de l'ancrage local et de la résonance des valeurs de marque.

La technologie comme fondement : faire en sorte que l'IA crée une valeur réelle

À l'heure où l'intelligence artificielle transforme la manière dont les consommateurs découvrent, comparent et choisissent les marques, la capacité à transformer la technologie en une valeur perçue, comprise et digne de confiance devient l'enjeu central de la concurrence.

En 2025, TCL a lancé le concept « AI for Real », avec pour ambition de reconnecter l'intelligence artificielle aux usages concrets, aux besoins réels et aux expériences authentiques du quotidien. L'entreprise a intégré des applications d'IA dans l'ensemble de ses terminaux intelligents et déploie cette technologie tout au long de sa chaîne de valeur : recherche et développement, fabrication, chaîne d'approvisionnement et ventes, afin d'améliorer l'expérience intelligente des utilisateurs. TCL s'appuie sur deux axes stratégiques complémentaires : « l'interface d'interaction » et « l'infrastructure énergétique verte ». D'une part, à travers son « univers des écrans », TCL développe des interfaces d'interaction homme–intelligence artificielle adaptées à de multiples scénarios. L'IA évolue ainsi d'un simple outil d'amélioration de l'efficacité vers un véritable vecteur de connexion émotionnelle. D'autre part, grâce à ses activités photovoltaïques, TCL construit une base énergétique durable pour soutenir le développement des applications d'IA, renforçant ainsi son rôle d'acteur clé des infrastructures de l'ère de l'intelligence artificielle. Au fil des évolutions technologiques, chaque innovation se transforme progressivement en un actif de marque durable, consolidant la valeur et l'influence à long terme de TCL.

Une vision mondiale : gagner la confiance par l'adaptation locale

Nous sommes entrés dans l'ère 3.0 de la mondialisation : une marque ne doit pas seulement accéder aux marchés étrangers, mais véritablement s'y intégrer. TCL adopte un modèle reposant sur « un noyau de marque unifié au niveau mondial associé à une adaptation flexible locale », porté par la philosophie « plutôt que d'ériger des murs, bâtissons des ponts », ce qui lui permet d'établir une confiance interculturelle dans des environnements complexes.

L'entreprise a construit un portefeuille diversifié de partenariats sportifs à l'échelle internationale. En 2025, TCL est devenu Partenaire Mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, renforçant ainsi considérablement sa notoriété et sa visibilité sur la scène mondiale. Par ailleurs, TCL s'engage depuis de nombreuses années dans le développement du basket-ball en Chine, tisse des liens étroits avec le football et les arts en Europe et en Amérique latine, et renforce sa présence autour de la NFL en Amérique du Nord. Ainsi, la même philosophie de marque s'exprime de manière unique et adaptée selon les marchés. Les études menées par Kantar révèlent que les consommateurs du monde entier perçoivent TCL comme une marque inclusive, diversifiée et accessible. Ces résultats démontrent que TCL ne se contente pas d'accroître sa visibilité : la marque est également comprise, reconnue et adoptée par les consommateurs.

La dimension humaine comme pont : faire en sorte que la technologie suscite une résonance émotionnelle

Une marque technologique de classe mondiale ne doit pas seulement mettre en valeur sa puissance technique, mais aussi faire ressentir aux consommateurs le lien entre la technologie et leur quotidien. À travers ses propres IP propriétaires, à savoir TCLArt, TCLYoung, TCLforHer et TCLGreen, TCL s'engage durablement sur des sujets mondiaux majeurs : innovation artistique, épanouissement des jeunes, autonomisation des femmes et la durabilité écologique.

Ces initiatives font évoluer TCL du simple fournisseur de produits vers un acteur impliqué dans le mode de vie des consommateurs, l'expression des valeurs et l'engagement citoyen. Elles transforment une technologie de pointe en un actif de marque plus humain et responsable.

Dans le système d'évaluation BrandZ Kantar, la croissance d'une marque ne dépend pas uniquement de sa part de marché, mais aussi de sa capacité à construire une « différenciation porteuse de sens ». En s'appuyant sur la technologie comme socle, sur la localisation pour pénétrer les marchés du globe et sur la dimension humaine pour ancrer la marque dans l'esprit des consommateurs, TCL se classe régulièrement dans le Top 10 du palmarès. Cela atteste de sa trajectoire d'évolution fondée sur trois piliers : « l'innovation technologique, la mondialisation et l'approche humaine ».

Du « fabriqué en Chine » à la marque de classe mondiale, TCL propose un modèle à suivre : non seulement conquérir les marchés mondiaux, mais aussi gagner la reconnaissance et la préférence des consommateurs du monde entier.