Communication de Polygon sur les résultats de l'offre publique d'achat visant Orange Belgium

LONDRES, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- La société Polygon Global Partners LLP assure la gestion du fonds Polygon European Equity Opportunity Master Fund et de certains comptes de clients détenant collectivement 5,29 % de l'ensemble du capital social d'Orange Belgium (symbole boursier : OBEL).

Orange SA a publié aujourd'hui les résultats de son offre portant sur Orange Belgium.

Orange SA détient à présent 74.68% du capital social d'Orange Belgium.

Orange SA a décidé d'exercer son droit de rouvrir son offre pour une période de cinq jours ouvrables.

Polygon détient toujours 5,29 % du capital social d'Orange Belgium. Polygon n'a en effet pas accepté d'apporter ses actions à l'offre et n'a pas l'intention de le faire dans le cadre de la réouverture de cette offre.

Par conséquent, Orange SA n'atteindra en aucun cas le seuil obligatoire de détention de 95 % des actions avec droit de vote qu'il lui faut franchir pour pouvoir lancer une offre de reprise simplifiée (« squeeze-out »). Orange SA ne pourra donc pas obtenir la cession forcée des actions qu'elle ne détiendra toujours pas à l'issue de la période de réouverture.

Comme Polygon l'a indiqué dans sa lettre ouverte au conseil d'administration d'Orange Belgium du 7 décembre 2020 et dans ses communiqués publics du 1er février 2021 et du 12 avril 2021, Polygon estime que l'offre d'Orange SA de 22 € par action est dérisoire.

Polygon réaffirme son point de vue selon lequel l'offre d'Orange SA revient à sous-évaluer substantiellement la société Orange Belgium sur une base stand-alone. Polygon estime qu'entre autres facteurs l'offre d'Orange SA fait état d'un prix qui, de l'avis de Polygon, a été temporairement et indûment réduit par la crise du COVID-19 et les inquiétudes persistantes de voir arriver un potentiel quatrième entrant sur le marché de la téléphonie mobile belge.

Comme en attestent les résultats du premier trimestre 2021 qu'Orange Belgium vient de publier le 21 avril 2021, Orange Belgium a vu son EBITDA augmenter significativement, augmentation qui est parfaitement cohérente avec le business plan que la société a rendu public pendant le processus d'offre publique d'achat. Les projections de résultats indiquées dans ce business plan sont encore plus ambitieuses que celles qui font actuellement consensus parmi les estimations formulées par ailleurs pour la société.

Comme Orange Belgium continuera à exécuter son business plan, Polygon est convaincu que d'autres actionnaires minoritaires n'apporteront pas davantage leurs actions à l'offre au prix actuel de l'offre.

A propos de Polygon :

Polygon est une société d'investissement internationale privée fondée en 2002 et qui gère des actifs et des activités de différentes natures représentant un total d'environ 1,6 Md€. Ses compétences en matière d'investissement s'appuient sur une solide infrastructure opérationnelle et de gestion des risques. Polygon fait partie de la plateforme de gestion d'actifs TFG Asset Management de Tetragon Financial Group Limited.

Le présent communiqué de presse a été diffusé pour information uniquement et ne constitue aucunement un conseil en matière d'investissement. Pour tout ce qui concerne l'offre d'achat d'Orange SA, les actionnaires d'Orange Belgium sont invités à consulter leurs propres conseillers. Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne doivent pas être interprétées comme impliquant que les clients de Polygon qui détiennent actuellement des positions dans Orange Belgium augmenteront ou conserveront ces positions pendant une période donnée. Polygon se réserve le droit de réduire ou d'augmenter les positions de ses clients dans Orange Belgium à tout moment.

Pour obtenir davantage d'informations, veuillez contacter :

Relations avec les investisseurs

