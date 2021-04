Communicatie van Polygon over de resultaten van het bod op Orange Belgium

LONDEN, 27 april 2021 /PRNewswire/ -- Polygon Global Partners LLP is de vermogensbeheerder van het Polygon European Equity Opportunity Master Fund en bepaalde klantenrekeningen die gezamenlijk 5,29% van het totale aandelenkapitaal van Orange Belgium (Ticker: OBEL) aanhouden.

Orange SA heeft vandaag de resultaten van het vrijwillige overnamebod op Orange Belgium bekendgemaakt.

Orange SA bezit nu 74.68% van het aandelenkapitaal van Orange Belgium.

Orange SA heeft besloten zijn recht uit te oefenen om het bod voor een termijn van vijf handelsdagen te heropenen.

Polygon bezit nog steeds 5,29% van het aandelenkapitaal van Orange Belgium. Polygon heeft zijn aandelen niet aangemeld voor het vrijwillige bod en is niet van plan dit te doen voor het heropende bod.

Bijgevolg zal Orange SA in geen geval de benodigde drempel halen van 95% van de stemgerechtigde aandelen om een uitkoop bod te lanceren. Het zal er daardoor niet in slagen om met dwang de aandelen te verkrijgen die het bij de sluiting van het heropende bod niet bezit.

Zoals aangegeven in de Open Brief van 7 december 2020 aan de Raad van Bestuur van Orange Belgium en de persberichten van maandag 1 februari 2021 en 12 april 2021, gelooft Polygon dat het bod van Orange SA van €22 per aandeel bespottelijk is.

Polygon herhaalt hierbij zijn visie dat de biedprijs van Orange SA een aanzienlijke onderwaardering van Orange Belgium op een standalone basis is. Polygon gelooft onder meer dat het bod van Orange SA een prijs reflecteert die volgens Polygon tijdelijk en ten onrechte onder druk is komen te staan door COVID-19 en aanhoudende zorgen over een mogelijke vierde toetreder op de Belgische markt voor mobiele telefonie.

Zoals blijkt uit de resultaten over het eerste kwartaal van 2021, zojuist gepubliceerd op 21 april 2021, heeft Orange Belgium een aanzienlijke EBITDA-groei doorgemaakt, perfect in lijn met het businessplan dat tijdens het overnameproces werd onthuld. Dit businessplan bevat prognoses voor nog ambitieuzere resultaten dan de huidige consensusverwachtingen voor het bedrijf.

Als Orange Belgium doorgaat met het uitvoeren van het businessplan, dan gelooft Polygon dat andere minderheidsaandeelhouders op dezelfde wijze de verkoop van hun aandelen tegen de huidige biedprijs zullen afwijzen.

Over Polygon:

Polygon is een mondiale private investeringsmaatschappij die in 2002 is opgericht en ongeveer $1,6 miljard beheert in verschillende activacategorieën en bedrijven. Zijn beleggingscapaciteit wordt ondersteund door een robuuste operationele en risico-infrastructuur. Polygon is een onderdeel van het platform voor alternatief vermogensbeheer, TFG Asset Management, van Tetragon Financial Group Limited.

Dit persbericht is uitsluitend uitgegeven ter informatie en vormt geen beleggingsadvies. Aandeelhouders van Orange Belgium dienen zelf advies in te winnen met betrekking tot het overnamebod van Orange SA. De informatie in dit persbericht dient niet te worden gezien als een aanwijzing dat cliënten van Polygon die momenteel posities aanhouden in Orange Belgium, deze posities gedurende een bepaalde periode zullen uitbreiden of behouden. Polygon behoudt zich te allen tijde het recht voor om de posities van zijn cliënten in Orange Belgium uit te breiden of te reduceren.

