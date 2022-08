COMPTE À REBOURS JUSQU'À L'ITE HCMC 2022, ÉVÉNEMENT TOURISTIQUE INTERNATIONAL PLACÉ SOUS LE THÈME « GROWING FORWARD TOGETHER » (AVANCER ENSEMBLE)

HÔ CHI MINH VILLE, Vietnam, 22 août 2022 /PRNewswire/ -- L'ITE HCMC 2022, le plus grand événement touristique international au Vietnam et dans la sous-région du Mékong, aura lieu du 8 au 10 septembre au Saigon Exhibition and Convention Center (SECC), à Hô Chi Minh Ville, au Vietnam.

L'ITE HCMC 2022 devrait être un lieu de rencontre pour l'industrie du tourisme afin de réseauter et de promouvoir le tourisme au Vietnam et de la sous-région du Mékong, qui a attiré des milliers de délégués nationaux et internationaux: OTN et autorités touristiques, agences de voyages, compagnies aériennes, hôtels, centres de villégiature et experts de l'industrie de 41 provinces et villes du Vietnam et de 10 pays et territoires.

L'ITE HCMC est le seul événement touristique international au Vietnam qui organise le Hosted Buyer Program, offrant des opportunités aux entreprises touristiques internationales qui prévoient d'étendre leurs activités et d'attirer des touristes au Vietnam. Sur des milliers d'inscriptions, le Comité d'organisation a sélectionné et invité plus de 150 acheteurs internationaux de 18 pays et territoires. Ainsi, lors de la 16e édition de l'ITE HCMC, plus de 6 000 rencontres B2B entre acheteurs et exposants devraient avoir lieu.

Pendant trois jours, le salon ITE HCMC 2022 devrait attirer plus de 22 000 visiteurs, dont 10 000 professionnels des voyages et 12 000 visiteurs du grand public.

Mme Nguyen Thi Anh Hoa - Directrice du département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville « En tant que principal événement touristique international, l'ITE HCMC 2022 s'améliore constamment en termes d'échelle et de qualité et s'engage à accompagner les autorités et les entreprises touristiques pour promouvoir activement, auprès des touristes nationaux et internationaux, la relance du tourisme au Vietnam et dans la région. Hô Chi Minh-Ville est la ville hôte de la cérémonie de remise des prix de World Travel Awards 2022 pour la région Asie et Océanie. Cela renforce la position de Hô Chi Minh-Ville sur la carte mondiale du tourisme.

Faits marquants de l'événement :

Vietnam MICE Forum – en collaboration avec EuroCham et Nova Hospitality.

Nuit du Vietnam 'Dear Gạo' x Cérémonie de remise des prix du programme World Travel Awards.

'Dear Gạo' x Cérémonie de remise des prix du programme World Travel Awards. Soirée dédiée au tourisme : Nuit du Cambodge (8 septembre) et nuit de la Corée (9 septembre).

Séminaires sur divers sujets : les marchés touristiques clés et potentiels (Inde et Moyen-Orient); la transformation numérique du tourisme ; le marketing de destination.

L'ITE HCMC 2022 est honoré d'être accompagné par les entreprises leaders ci-après :

Commanditaire de niveau Diamant : Vietnam Airlines - Compagnie aérienne officielle ; Saigontourist Group

Commanditaires de niveau Or : GEM Center, ACV, Nova Hospitality, Renaissance Riverside Saigon.

Autres commanditaires : Bamboo Airways, Vietjet Air, Vietravel, Sofitel, Dien Quan Entertainment, PRNewswire et bien d'autres.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.itehcmc.travel.

