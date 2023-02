CompTIA étend son influence mondiale avec l'introduction de sa communauté DACH

Les leaders technologiques d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse définissent leurs priorités pour 2023 lors de leur première réunion

DOWNERS GROVE, Illinois, 3 février 2023 /PRNewswire/ -- Promouvoir les possibilités de carrière dans le domaine des technologies, renforcer la résilience en matière de cybersécurité et améliorer les possibilités de croissance des entreprises figurent parmi les priorités pour 2023 de la nouvelle communauté DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) lancée par CompTIA , association à but non lucratif pour le secteur et la main-d'œuvre des technologies de l'information (TI).

Le conseil exécutif de la communauté, composé de cadres et de dirigeants d'entreprises d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse, s'est récemment réuni à Düsseldorf pour établir des priorités et des projets pour 2023.

« Le groupe a des projets audacieux pour aider les entreprises à répondre à leurs besoins en personnel, aux défis de la cybersécurité et aux problèmes opérationnels, a déclaré MJ Shoer, responsable de la communauté chez CompTIA. Ce sont des problèmes importants qui ne sont pas faciles à résoudre, mais notre conseil exécutif est prêt à s'atteler à cette tâche avec beaucoup d'enthousiasme et un engagement fort pour faire progresser la communauté technologique et la main-d'œuvre de la région. »

Les membres du conseil exécutif de la communauté DACH de CompTIA sont Jürgen Ebner, d'ICTE ; Otto Schobert, de thefi.com ; Géraldine Fricke-Bonin, de Pax8 ; Max Pfister, de niteflite networxx GmbH ; Peter Dumitsch, de SBIT AG ; Ralph Friederichs, de CYBERDYNE IT GmbH ; Felix Zoebisch, de be-solutions ; Robert Sieber, de MSP-Support GmbH ; René Claus, de Sophos ; Jürgen Venhorst, de Datto ; Friedrich Holstein, de Honaco Informationstechnologie GmbH & Co. KG ; Rolf Niedhorn et Peter Feige, de TechnoSoft Consulting GmbH ; Henry Kiene, de IT Service & Consulting ; Bernd Ramgeus, de Das Sys GmbH ; Markus Rex, de Synaxon ; Josef Astlinger, d'Alerto Managed IT-Services ; Andreas Schweizer, de Diverto ICT Services ; Tobias Motzet, d'Acronis ; et Kai Joeres et Norbet Neudeck, de MailStore Software GmbH.

En tête des priorités de la communauté DACH de CompTIA figurent les efforts visant à « rendre l'industrie technologique attrayante ». Cela implique d'améliorer le statut et la visibilité du secteur, de changer les perceptions de l'industrie et de faire savoir qu'il y a une place dans ce secteur pour toute personne ayant des ambitions, de la curiosité ou un intérêt à rejoindre la communauté technologique.

"L'industrie technologique dans la région DACH et dans le monde entier est florissante et présente des possibilités de carrière dans de nombreux types d'emplois, a déclaré M. Shoer. Notre travail consiste à éliminer les obstacles à l'entrée dans la communauté des professionnels de la technologie. Pour ce faire, nous mettons à disposition l'éducation, la formation et les opportunités afin d'aider les gens à acquérir la confiance nécessaire pour savoir qu'ils peuvent s'épanouir en tant que professionnels des technologies. »

Les membres du Conseil exécutif ont déclaré que relever les défis de la main-d'œuvre profitera également aux employeurs, qu'il s'agisse d'entreprises technologiques ou d'entreprises d'autres secteurs.

Une étude récente de CompTIA révèle que la demande de travailleurs dans le secteur des technologies, telle que mesurée par les offres d'emploi des employeurs, reste forte dans toute l'Europe.1 En Allemagne, par exemple, les employeurs ont publié plus de 639 000 offres d'emploi dans le secteur des technologies au troisième trimestre 2022. Ces postes comprennent une variété de professions, notamment des développeurs et programmeurs de logiciels et de sites Web, des analystes de systèmes, des professionnels de la cybersécurité, des administrateurs et techniciens de réseaux et de systèmes et des spécialistes de l'assistance informatique.

En ce qui concerne la cybersécurité, les membres du conseil ont cité la nécessité d'une éducation continue des clients sur l'importance et la valeur de la mise en place d'une forte présence cybernétique. Le dernier rapport de CompTIA sur l'état de la cybersécurité a révélé que l'état général de la cybersécurité progresse relativement lentement.2 En particulier dans les régions plus développées, peu de personnes pensent que des améliorations considérables sont réalisées. Presque tout le monde pense que des améliorations sont possibles.

La communauté DACH est le cinquième groupe de ce type créé par CompTIA. Ces communautés dirigées par des membres servent d'influenceurs et d'ambassadeurs et travaillent en collaboration sur des initiatives et des idées commerciales pour faire progresser le secteur des technologies. Pour en savoir plus sur la communauté DACH de CompTIA, rendez-vous sur https://connect.comptia.org/connect/communities/dach-community .

