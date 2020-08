Comviva reconnue dans le Guide du marché de Gartner pour les solutions de banque numérique à plusieurs canaux et dans le Guide du fournisseur de commerce numérique de Gartner, 2020

NEW DELHI, 12 août 2020 /PRNewswire/ -- Comviva, une société leader à l'échelle mondiale spécialisée dans les solutions de mobilité, a été reconnue par Gartner, la plus grande société de recherche et de conseil au monde, dans ses deux récents rapports. Comviva a été citée comme étant un fournisseur représentatif dans le Guide du marché de Gartner pour les solutions de banque numérique à plusieurs canaux publié en juin 2020. Comviva est mentionnée dans ce guide du marché pour la deuxième fois consécutive. Comviva a également été reconnue dans la catégorie « Passerelles et modes de paiement » dans le Guide du founrisseur de commerce numérique de Gartner 2020.

D'après le Guide du marché de Gartner pour les solutions de banque numérique à plusieurs canaux : « Les capacités du service à la clientèle sont mises en œuvre numériquement dans les parcours clients à plusieurs canaux, complétant ainsi les services bancaires mobiles et en ligne. Les CIO du secteur bancaire devraient étudier ces solutions en évaluant les fonctions spécifiques aux canaux, le choix d'API communes et la disponibilité des indicateurs pour soutenir les meilleures pratiques. » Comvica (Mobiquity Banking Suite) a été reconnue comme étant un fournisseur représentatif pour les Solutions de banque numérique à plusieurs canaux dans le rapport. Mobiquity Banking Suite fournit une solution complète aux banques et aux institutions financières pour créer, gérer, optimiser et fournir l'expérience bancaire multicanale, mais aussi pour itérer et engager en permanence les consommateurs, grâce à la capacité de configuration instantanée, la personnalisation et le moteur d'expérimentation.

Selon le Guide du fournisseur de commerce digital de Gartner 2020 : « La technologie de commerce numérique est essentielle pour les organisations qui investissent dans une stratégie commerciale numérique. Les responsables des applications doivent étudier ce guide pour comprendre les fournisseurs et les solutions qui soutiennent les technologies au service du commerce numérique, en vue de prioriser les domaines d'investissement. » Comviva (payPLUS) a été reconnue dans la catégorie « Passerelles et modes de paiement » dans le rapport. payPLUS est une plateforme d'acceptation des paiements en marque blanche destinée aux commerçants et aux acheteurs numériques. Elle permet aux commerçants d'accepter les paiements, sur différents canaux comme en ligne ou en magasin, et par le biais de différents instruments de paiement tels que les cartes et les portefeuilles numériques. payPLUS possède une fonctionnalité de passerelle de paiement intelligente qui est spécialement conçue pour traiter les paiements en ligne.

Srinivas Nidugondi, EVP et COO, Mobile Financial Solutions, Comviva, a déclaré : « Je pense que ces mentions témoignent du fait que nous fournissons des solutions financières numériques de classe mondiale à nos clients. Nous sommes fiers que nos solutions financières numériques alimentent les services financiers de plus de 110 banques, institutions financières et opérateurs de télécommunications qui desservent plus d'un milliard de consommateurs dans le monde entier, et traitent plus de 7 milliards de transactions d'une valeur annuelle de 160 milliards USD. »

