Conapto devient le premier fournisseur de centres de données en Europe à obtenir la certification OCP Ready™ for Hyperscale.

STOCKHOLM, 4 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Conapto est fier d'annoncer qu'il est devenu le premier fournisseur de centres de données en Europe à obtenir la prestigieuse certification OCP Ready™ for Hyperscale. Cette reconnaissance marque une étape importante pour l'entreprise et consolide sa position de leader dans le domaine de la co-implantation durable et innovante des centres de données, conçue pour répondre aux demandes en constante évolution des opérateurs hyperscale.

Conapto, fier membre de la communauté OCP, est reconnu pour son approche pionnière en matière d'innovation, d'efficacité opérationnelle, d'évolutivité et pour son engagement inébranlable en faveur du développement durable. La certification, accordée par la fondation Open Compute Project (OCP), reconnaît que le centre de données Stockholm 4 South respecte ou dépasse les normes rigoureuses décrites dans l'évaluation OCP Ready™ V2 for Hyperscale, représentant une conception optimale pour les déploiements hyperscale. Ce processus complet évalue sept domaines fonctionnels tels que l'accès au site, l'espace technique informatique, les télécommunications, le service, l'efficacité, l'ouverture et les certifications afin de garantir l'alignement avec les besoins exigeants des charges de travail hyperscale, y compris les applications d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML).

« Nous sommes ravis d'être le premier fournisseur de centres de données en Europe à obtenir la certification OCP Ready™ for Hyperscale », déclare Håkan Björklund, PDG de Conapto. « En nous alignant sur les normes les plus élevées du programme OCP ready™, nous permettons aux opérateurs hyperscale de déployer de manière transparente de la capacité à Stockholm, en répondant à leurs exigences spécifiques en matière de performance et de stabilité. Cela reflète notre investissement continu dans l'excellence opérationnelle et la durabilité, qui permet à nos clients de s'adapter en toute confiance à un marché en évolution rapide. »

En tant que fournisseur certifié OCP Ready™ for Hyperscale, le centre de données Stockholm 4 South de Conapto est particulièrement bien placé pour prendre en charge les charges de travail à refroidissement liquide haute densité. Cette certification simplifie le processus de sélection des centres de données pour les entreprises hyperscale en fournissant une assurance vérifiée que les centres de données de Conapto répondent aux normes les plus élevées en matière de compatibilité et de préparation.

Le programme OCP Ready™ for Hyperscale a été développé par le projet OCP Data Center Facilities, en s'appuyant sur l'expertise collective de la communauté hyperscale pour établir les meilleures pratiques standardisées pour les fournisseurs de co-implantation, en aidant les hyperscalers à identifier les centres de données capables de répondre à leurs besoins de déploiement uniques. En obtenant cette certification, Conapto démontre non seulement son engagement en faveur de l'innovation, mais renforce également son rôle de partenaire stratégique pour les hyperscalers à la recherche de centres de données efficaces, sécurisés et durables en Europe.

« Nous sommes ravis que Conapto soit un nouveau membre de l'OCP en Suède et le premier centre de données en Europe à obtenir la certification OCP Ready™ for Hyperscale . En suivant une liste de contrôle établie par la communauté et en menant à bien le processus d'approbation, Conapto a prouvé sa capacité à prendre en charge des déploiements hyperscale en vrac sur la base d'un ensemble varié de critères. L'équipe de Conapto comprend l'impact de la transparence sur son activité ce qui démontre sa volonté d'être leader dans ce domaine », déclare Mark Dansie, chef de projet OCP Ready™ pour l'OCP.

Le centre de données certifié de Conapto, Stockholm 4 South, est désormais répertorié sur le site OCP Marketplace, ce qui accroît encore sa visibilité et leur accessibilité pour les opérateurs hyperscale.

Pour plus d'informations sur le programme OCP Ready™ for Hyperscale Data Center, veuillez contacter Mark Dansie ([email protected]).

Pour plus d'informations sur les centres de données et les services de Conaptos, veuillez consulter le site www.conapto.com.

À propos de Conapto

Conapto propose des centres de données évolutifs, sécurisés et durables pour la co-implantation de matériel physique ainsi qu'un accès à la communication et à la connectivité aux services de cloud public, à la pointe du marché. Conapto possède quatre centres de données et son siège social se trouve à Stockholm. Pour plus d'informations, consultez le site www.conapto.com.

À propos de la fondation Open Compute Project :

L'Open Compute Project (OCP) est une communauté collaborative mondiale d'opérateurs de centres de données hyperscale, de télécoms, de fournisseurs de co-implantation et d'utilisateurs d'informatique d'entreprise, travaillant avec l'écosystème des fournisseurs de produits et de solutions pour développer des innovations ouvertes déployables depuis le nuage jusqu'à la périphérie. La Fondation OCP est chargée d'encourager et de servir la communauté OCP afin de répondre aux besoins du marché et de façonner l'avenir, en mettant les innovations à grande échelle à la portée de tous. Pour répondre aux besoins du marché, l'OCP s'efforce de surmonter les obstacles en proposant des spécifications ouvertes, des conceptions et des programmes pour les marchés émergents qui mettent en avant les meilleures pratiques reconnues par l'OCP en matière d'équipements informatiques et d'installations de centres de traitement de l'information. Façonner l'avenir implique investir dans des initiatives et des programmes stratégiques qui préparent l'écosystème informatique aux principaux changements technologiques, tels que l'IA et la ML, l'optique, les techniques de refroidissement avancées, la mémoire composable et le silicium. Les innovations ouvertes développées par la communauté OCP s'efforcent de profiter à tous, optimisées à travers l'objectif de l'impact, de l'efficacité, de l'échelle et de la durabilité.

Pour en savoir plus, consultez le site www.opencompute.org.

Contact avec les médias :

Dirk Van Slyke

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1018821/OCP_Logo.jpg