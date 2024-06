CONCERT FILM ANDREA BOCELLI 30 : LA CÉLÉBRATION SERA DIFFUSÉE DANS LES CINÉMAS DU MONDE CET AUTOMNE PAR FATHOM

LE FILM SERA RÉALISÉ PAR SAM KEY ET PRODUIT PAR MERCURY STUDIOS, MAVERICK, IMPACT PRODUCTIONS ET CITYSOUND

LE CONCERT EN DIRECT DE TROIS JOURS CÉLÈBRE LE 30E ANNIVERSAIRE DE BOCELLI EN MUSIQUE

L'ÉVÉNEMENT AURA LIEU LES 15, 17 ET 19 JUILLET AU LÉGENDAIRE SALON TEATRO DEL SILENZIO EN TOSCANE

PARMI LES ARTISTES FIGURENT ED SHEERAN, SHANIA TWAIN, JON BATISTE, MATTEO BOCELLI, DAVID FOSTER ET D'AUTRES

DERNIERS BILLETS DISPONIBLES ICI

LOS ANGELES, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le film de concert emblématique du ténor italien Andrea Bocelli, ANDREA BOCELLI 30 : THE CELEBRATION, sera lancé dans le monde entier dans les salles de cinéma cet automne par Fathom. Le film documentera l'événement de trois jours organisé en juillet en l'honneur du 30e anniversaire de Bocelli en musique.

Poster

L'événement, qui aura lieu le lundi 15 juillet, le mercredi 17 juillet et le vendredi 19 juillet, aura lieu à Lajatico au Teatro del Silenzio (Théâtre du silence) en Toscane. Une fois par an, cet amphithéâtre naturel à couper le souffle dans la ville natale de Bocelli prend vie avec les mélodies enchanteresses de la musique. Le film résumera ce concert unique en son genre, qui présentera le vaste répertoire de Bocelli ainsi que des duos captivants avec d'autres artistes.

Un nombre sans précédent de superstars mondiales se rendront sur les collines de Tuscan pour célébrer le 30e anniversaire de Bocelli et leurs performances seront présentées tout au long du film. Parmi les artistes confirmés figurent Ed Sheeran, Brian May, Shania Twain, Jon Batiste, Russell Crowe, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Matteo Bocelli et les superstars classiques Placido Domingo, Jose Carreras, Lang Lang, Aida Garifullina et Nadine Sierra.

« Célébrer le 30e anniversaire de ma carrière au Teatro del Silenzio, un lieu qui me tient à cœur, avec des artistes et des amis, est un honneur, a déclaré le maestro Andrea Bocelli. Pouvoir partager cet événement inoubliable avec le monde dans les cinémas dépasse mes plus grands rêves. »

Andrea Bocelli 30 : The Celebration, le film de concert, sera produit par Mercury Studios, Maverick, Almud, Impact Productions et CitySound & Events, et sorti en salle par Fathom. L'année dernière, Fathom a lancé THE JOURNEY : A Music Special d'Andrea Bocelli, une exploration des moments qui nous définissent, des chansons qui nous inspirent et des relations qui nous relient à ce qui compte le plus.

« Mercury Studios est ravi d'annoncer la sortie en salle de cinéma mondiale Fathom d'Andrea Bocelli 30 : The Celebration, a déclaré Alice Webb, PDG de Mercury Studios. « Fathom a un flair inégalé pour créer des expériences cinématographiques exceptionnelles pour le public et nous sommes impatients de nous associer à eux pour partager ce film extraordinaire dans le monde entier."

Le film sera réalisé par Sam Wrench, candidat aux Grammy et lauréat d'un Emmy Award, qui a récemment réalisé Taylor Swift - The Eras Tour, le film de concert le plus rentable de tous les temps. Il a également créé des films de performance en direct avec Billie Eilish, Lizzo, BTS, The Weeknd, et plus encore.

« Présenter ce spectacle incroyable et cette liste enviable d'artistes au grand écran est un rêve devenu réalité, a déclaré Sam Wrench. "Andrea est l'un des artistes les plus cinématographiques jamais vus, et associé au paysage toscane époustouflant entourant ce lieu spectaculaire, le film sera un régal visuel immersif pour les cinéphiles du monde entier."

« Il n'y a pas de mots pour décrire le talent légendaire d'Andrea Bocelli, il doit être expérimenté pour être pleinement apprécié, a déclaré Ray Nutt, PDG de Fathom. Fathom est extrêmement honoré d'apporter son talent extraordinaire dans les cinémas du monde entier avec cet événement de concert unique. Joyeux anniversaire, signor Bocelli ! Le monde est ravi de célébrer avec vous !"

En tant que l'une des voix les plus reconnaissables de l'industrie du divertissement et vénérée par les fans internationaux, Andrea Bocelli divertit le public depuis 30 ans, avec près de 90 millions de disques vendus dans le monde. En plus de ses concerts à guichets fermés de la taille d'une arène et de ses diffusions en direct record, Bocelli a partagé ses talents lors de nombreux événements majeurs, notamment les Jeux olympiques, la Coupe du monde et Global Citizen. Il a remporté un Golden Globe, sept BRIC classiques et sept World Music Awards, ainsi qu'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.

Parmi les autres moments de l'année 2024, citons sa tournée annuelle aux États-Unis en hiver, avec des lancements musicaux plus intéressants et des collaborations à venir. M. Bocelli a donné le coup d'envoi de sa 30e célébration aux 96e Academy Awards et a séduit le public hollywoodien par une performance surprise, prenant scène avec son fils, l'artiste-interprète Matteo Bocelli, pour une interprétation très spéciale de "Time To Say Goodbye".

Pour plus d'informations sur le film de concert, veuillez cliquer ICI.

À propos de Fathom

Fathom est un leader reconnu dans l'industrie du divertissement en tant que l'un des principaux distributeurs de contenu pour les salles de cinéma en Amérique du Nord. Détenue par AMC Entertainment Inc., Cinemark Holdings, Inc. et Regal, une filiale du groupe Cineworld. Fathom exploite le plus grand réseau de distribution cinématographique, offrant une grande variété de programmes et d'expériences au public du cinéma sur tous les principaux marchés américains et dans plus de 45 pays. Pour plus d'informations, consultez www.FathomEvents.com.

À propos de Mercury Studios

Mercury Studios est un studio de production à service complet, qui se concentre sur la narration d'histoires captivantes à travers le prisme de la musique. Parmi les projets actuels et récents, citons American Symphony, nominée aux prix Oscar et BAFTA, réalisé par Matthew Heineman pour les productions Higher Ground/Netflix d'Obamas, If These Walls Could Sing, réalisé par Mary McCartney pour Disney+, My Life as a Rolling Stone pour la BBC et MGM+, Shania Twain : Not Just A Girl for Netflix et This Town, une série en six parties pour la BBC de l'écrivain, créateur et producteur exécutif Steven Knight. Mercury Studios a également produit Sam Smith : en direct au Royal Albert Hall pour la BBC, Overheated de Billie Eilish au O2 London et Lang Lang Play Disney pour Disney+. Indépendant du point de vue éditorial, Mercury Studios est propulsé par Universal Music Group et représente le premier catalogue mondial de contenu lié à la musique, composé de milliers d'heures de programmation cinématographique et télévisuelle de qualité supérieure axée sur la musique.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2433292/Mercury_Studios_Poster.jpg