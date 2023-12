CONECTA2 ENERGÍA fait la promotion du plus grand parc photovoltaïque d'autoconsommation avec un investissement de 18 millions d'euros

Nouvelle norme dans la transition vers un avenir plus vert et plus durable

Le leader espagnol des énergies renouvelables pour l'autoconsommation investit 18 millions d'euros dans l'installation d'un des plus grands parcs photovoltaïques d' Europe , d'une superficie équivalente à 23 terrains de football

, d'une superficie équivalente à 23 terrains de football En collaboration avec SEAT, CONECTA2 ENERGÍA triplera la capacité d'autoproduction d'énergie renouvelable dans les centres de production de la marque d'ici 2024 grâce à l'installation de 39 000 panneaux solaires

Ce parc solaire rejoint d'autres installations solaires telles que Lluch Essence, HD Covalco, Rejillas Calibradas ou Motor Múnich, qui couvrent une superficie de plus de 413 000 m2 de production d'électricité dans l'industrie de CONECTA2 ENERGÍA.

BARCELONE, Espagne, 13 décembre 2023 /PRNewswire/ -- CONECTA2 ENERGÍA , la société espagnole de négoce d'électricité chargée d'investir, de construire, de gérer et d'entretenir des centrales photovoltaïques d'autoconsommation, marque une étape importante avec la mise en service de ce parc photovoltaïque, soutenue par un investissement de 18 millions d'euros.

Le parc photovoltaïque, promu par CONECTA2 ENERGÍA, est construit en collaboration avec SEAT dans le cadre de l'extension de la centrale solaire SEAT al Sol. L'initiative, qui permettra de tripler la capacité d'autoproduction d'énergie renouvelable l'année prochaine grâce à l'installation de 39 000 nouveaux panneaux solaires dans les centres de production de SEAT à Martorell, El Prat de Llobregat et Barcelone, est conforme à l'objectif de décarbonisation des processus de production de l'entreprise automobile.

Cette nouvelle installation, qui devrait être l'une des plus importantes d'Europe en termes d'autoconsommation avec une superficie de 233 000 m2, équivalente à 20 terrains de football, fournira 21 mégawatts (MW) supplémentaires d'électricité, soit une production annuelle de plus de 30 millions de gigawattheures (Gwh) d'énergie renouvelable.

Le PDG de CONECTA2 ENERGIA, Roman Rousaud, a exprimé son enthousiasme pour ce projet innovant : « Nous sommes fiers de nous engager en faveur de la durabilité et de promouvoir l'énergie propre. L'investissement de 18 millions d'euros indique la capacité financière de notre entreprise ainsi que notre volonté de conduire le changement vers un avenir énergétique plus efficace. » Et d'ajouter : « Nous avons atteint cet objectif grâce à des partenariats fructueux avec des clients prestigieux tels que HD Covalco, Lluch Essence, Rejillas Calibradas et Motor Múnich, entre autres, couvrant une superficie de plus de 413 000 m2 de production d'énergie dans l'industrie. »

Avec l'inauguration de ce parc solaire, CONECTA2 ENERGÍA réaffirme sa position de leader dans le cadre de la promotion de projets qui génèrent de l'énergie propre et favorisent la croissance économique et le développement durable.

À propos de CONECTA2 ENERGÍA

CONECTA2 ENERGÍA est une des principales entreprises du secteur des énergies renouvelables, responsable de la commercialisation et de la production d'énergie sans dépendance au marché, engagée dans l'innovation et la durabilité. Fondée en 2013 par Román Rousaud, l'entreprise mène des projets axés sur la production d'énergie propre. En 2016, elle a commencé des projets d'investissement et l'installation de toits solaires pour produire sa propre énergie et sécuriser le prix de facturation de 50 millions d'euros. La société est basée en Catalogne.