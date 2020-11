Confiance des entreprises allemandes sur le marché chinois

« N'hésitez pas à essayer notre application. Les entreprises chinoises et étrangères peuvent communiquer via l'application et conclure des accords en ligne », a indiqué Sebastian Valcic (Allemagne), qui travaille à la zone Innovation de Jinan, en présentant l'application conçue pour la conférence sino-allemande de 2020 (Europe) sur la coopération et la communication avec les PME.

La conférence a eu lieu jeudi à Jinan, la capitale provinciale, avec 11 projets de coopération chinoise et étrangère signés, d'une valeur de 10,13 milliards de yuans (1,54 milliard de dollars américains) en investissement.

« Nous avons toujours été optimistes sur le développement de la Chine », a déclaré An Yu, vice-président exécutif Asie-Pacifique de VOSS Automotive, une société allemande. « Grâce aux politiques de reprise économique de la Chine, notre activité en Chine a connu une croissance de 40 % cette année, ce qui a permis à la région Asie-Pacifique de devenir le segment de revenus qui connaît la croissance la plus rapide de notre entreprise. »

Joachim Denzel, consultant de projet chez Festo, a déclaré que l'économie chinoise continue de croître malgré une morosité par rapport aux autres économies du monde. Il s'attend à ce que les activités commerciales en Chine dépassent d'autres régions du monde à l'avenir.

Selon le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information, depuis 2012, la Chine a mis en place neuf zones de coopération sino-allemandes pour les PME, soutenant fortement les investissements des moyennes et petites entreprises allemandes en Chine avec des politiques et une protection de la propriété intellectuelle.

« Notre application est encore en phase de test mais plus de 150 entreprises étrangères se sont déjà enregistrées, et plus de la moitié d'entre elles sont des entreprises allemandes », a déclaré Sebastian Valcic.

