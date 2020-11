Deutsche Firmen auf dem chinesischen Markt im Aufwind

Die deutsch (europäisch)-chinesische Konferenz für die Zusammenarbeit und den Austausch kleiner und mittelständischer Unternehmen fand am Donnerstag in Jinan statt, der Hauptstadt der Provinz. Dabei wurden elf chinesische und in anderen Ländern verortete Kooperationen mit einem Investitionswert von 10,13 Milliarden Yuan (1,54 Milliarden US-Dollar) abgesegnet.

„Wir waren immer optimistisch, was die Entwicklung Chinas angeht", so An Yu, stellvertretender Vorsitzende für den asiatisch-pazifischen Raum beim deutschen Unternehmen VOSS Automotive. „Dank der chinesischen politischen Linie zum wirtschaftlichen Aufbau ist unser Geschäft in China dieses Jahr um 40 Prozent gewachsen. Der asiatisch-pazifische Raum ist inzwischen für uns das Einkommenssegment mit dem größten Wachstum."

Joachim Denzel arbeitet als Projektberater bei Festo. Ihm zufolge geht es mit der chinesischen Wirtschaft aufwärts – trotz der allgemeinen Flaute in anderen Wirtschaftssystemen der Welt. Er sagt voraus, dass China andere globale Wirtschaftsnationen bald überholen wird.

Laut des Ministeriums für Industrie und Informationstechnik hat China seit 2012 neun chinesisch-deutsche Kooperationszonen eingerichtet. Damit greift der chinesische Staat kleinen und mittelständischen Unternehmen bei Investitionen in China tatkräftig unter die Arme, wenn es darum geht, Vorschriften zu berücksichtigen und ihr geistiges Eigentum zu schützen.

„Unsere App befindet sich noch in der Testphase. Allerdings haben sich bereits 150 Firmen aus dem Ausland registriert. Mehr als die Hälfte davon sind deutsche Unternehmen", meint dazu Sebastian Valcic.

Links zu Bildanhängen:

Link: http://asianetnews.net/vie-attachment?attach-id=377535

Bildunterschrift: Zeremonie zur Unterzeichnung eines Projekts

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1339670/Project_Signing_Ceremony.jpg

SOURCE Jinan High-tech Industrial Development Zone Management Committee