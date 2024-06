CONTEG célèbre son succès commercial en France -- Et notamment une commission à Versailles

PRAGUE et PARIS, 10 juin 2024 /PRNewswire/ -- CONTEG gagne de plus en plus d'espace en France. Dans un pays qui compte près de 68 millions d'habitants, l'entreprise a su convaincre d'autres clients que les solutions complètes clés en main qu'elle fournit pour les centres de données sont de qualité supérieure. En France, CONTEG est à l'origine de la fourniture de produits pour DHL à Paris, par exemple, ou pour les ministères des Finances et de la Justice.

CONTEG France belongs to significant competitors in area of data centres and IT racks.

« Nous sommes l'un des cinq plus grands fournisseurs de solutions complètes de centres de données en France, et depuis 2016, date à laquelle nous sommes entrés sur le marché français, nous avons su gagner le respect de nos concurrents et la reconnaissance de nos clients », a déclaré Jean Rodrigues, directeur général de CONTEG France, ajoutant que les racines du groupe CONTEG se trouvent en République tchèque.

CONTEG est en mesure de s'adapter avec souplesse aux souhaits des clients français. « Nous avons notre propre entrepôt en France, ce qui nous permet de répondre rapidement aux souhaits des clients.. L'assistance technique est disponible en français. Nous pouvons également leur offrir un très bon rapport qualité/prix par rapport à la concurrence, » a déclaré M. Rodrigues.

Même avec une équipe d'une dizaine de personnes, CONTEG France est en mesure de mettre en œuvre des produits phares au pays du coq gaulois. La livraison de centres de données pour DHL Paris ainsi que pour les ministères des Finances et de l'Intérieur en est la preuve. CONTEG est également à l'origine du projet pour le célèbre château de Versailles.

Ces dernières années, grâce à l'achat de RETEX en Espagne en 2022, CONTEG s'est de plus en plus concentré sur ses activités dans les pays européens de langues latines, comme la France, l'Espagne et l'Italie. « La France est un marché prometteur pour nous, où nous voyons une marge de croissance supplémentaire. D'après les réactions de nos clients, nous savons que nous pouvons leur garantir la meilleure qualité possible et ainsi les satisfaire », a déclaré Jean Rodrigues de CONTEG.

CONTEG est une société manufacturière purement tchèque, fondée en 1998 et qui est depuis longtemps l'un des principaux fabricants européens de solutions complètes dans le domaine des centres de données, des télécommunications et de l'industrie. Elle s'appuie sur une équipe de premier ordre composée de plus de 500 experts.

Contact :

Jean Rodrigues

Directeur commercial régional

Tél. : +33 6 25 03 01 91

E-mail : [email protected]