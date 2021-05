Convex, le service d'échange de données de nouvelle génération, vient d'être lancé pour lutter contre le Covid dans les écoles normandes

LONDRES et PARIS, 14 mai 2021 /PRNewswire/ -- Chordant a annoncé aujourd'hui le lancement conjoint avec Convex de la solution ACCO2 dans le village normand de Duclair destinée à endiguer le Covid via la surveillance des niveaux de CO 2 .

Convex, le service d'échange de données de mobilité de Chordant, permet de développer de nouvelles solutions en partageant, transformant et intégrant rapidement les données dynamiques. Hybride entre les systèmes de données fragmentées et déconnectées, Convex offre une méthode collaborative permettant de concrétiser des initiatives liées aux données afin d'aider les gouvernements à instaurer un environnement plus sûr et plus propre pour ses administrés. Convex s'efforce de préserver la souveraineté des données pour des utilisateurs.

Conçue et développée de manière collaborative avec Chordant, la solution ACCO2 tire parti des études internationales recommandant de surveiller et contrôler le niveau de CO 2 en intérieur de manière à réduire la propagation des infections virales de type Covid-19 par voie aérosol. ACCO 2 est proposée sous forme de « Solution-as-a-Service » complète de bout en bout déployant des capteurs sans fil de CO 2 autonomes hautes performances connectés grâce à un réseau de données sécurisé fourni par des opérateurs mobiles tels qu'Orange ou Bouygues Telecom. La solution ACCO 2 fournit via Convex les analyses de données et les analyses de risques permettant aux autorités publiques et aux organisations privées d'éviter la diffusion du virus dans les écoles, les restaurants et les espaces de réunion.

Déclaration de Mika Rasinkangas, président de Chordant:

« Nous sommes très heureux d'avoir pu lancer la solution ACCO2 aussi rapidement. Le fait de pouvoir travailler avec les autorités publiques françaises, comme la ville de Duclair, pour démontrer les capacités de Convex et répondre à une pandémie qui a touché tant de personnes dans le monde, est un moment de grande fierté pour nous, ici à Chordant. »

Depuis nos débuts, Convex a été conçu par Chordant comme un service international visant à accélérer la digitalisation des applications les plus complexes. Nous estimons que la capacité de collecter et partager les données issues de systèmes traditionnellement déconnectés fournit un puissant cadre opérationnel aux entreprises souhaitant accélérer le rythme de leur cycle d'innovation, ce qui se révèle vital pour répondre aux situations d'urgence telles que la pandémie de Covid-19. Nous sommes très heureux d'avoir pu lancer la solution ACCO-2 si rapidement et travailler avec les autorités publiques françaises telles que la municipalité de Duclair afin de prendre part à la gestion efficace de la santé publique en ces temps difficiles.

Déclaration de Jean Delalandre, maire de Duclair:

« Nous savons depuis le début de la pandémie que ventiler les espaces confinés constitue l'une des nombreuses mesures permettant de réduire le risque de propagation de la Covid-19. Cette mesure est très importante dans les espaces accueillant du public tels que les écoles. Nous avons décidé d'expérimenter une solution innovante et sommes heureux d'avoir conclu un partenariat avec Chordant pour déployer sa solution ACCO 2. Cette solution va être installée dans nos salles de classe , dans l'intérêt de nos enfants. »

À propos de Duclair (www.duclair.fr)

Situé en Normandie, en bord de Seine, Duclair est une ville rurale de 4 200 habitants au cœur de la Métropole Rouen-Normandie avec un groupe scolaire, un collège, un conservatoire de musique et de danse, un théâtre, un dojo, un city stade, une voie verte, un centre-ville dynamique…

À propos de Chordant (www.chordant.io)

Chordant fournit des solutions d'échange de données dynamiques permettant à ses clients de développer et exploiter de nouvelles solutions de mobilité axées sur les données partagées. Nos services permettent de créer des applications destinées aux villes et régions, à la mobilité connectée et autonome ainsi qu'aux infrastructures et aux installations complexes. Les solutions de pointe de Chordant ont été reconnues par de nombreuses organisations et firmes de recherche. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.chordant.io.

Chordant et son logo sont des marques de commerce de Chordant, Inc. Tous les autres noms d'entreprise ou de produits ainsi que les marques, marques de commerce et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contact Chordant : Nicola Hare : [email protected]

SOURCE Chordant