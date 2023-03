Corcentric® lance Intelligent Applications pour accélérer l'automatisation et la simplification des processus métiers

Efficacité et Simplicité : Les Intelligent Applications au service des métiers

PARIS, le 10 Mars 2023 /PRNewswire/ -- Corcentric, acteur majeur de solutions en mode SaaS Cloud et services pour la gestion des dépenses et de la trésorerie, annonce la sortie de ses nouvelles Intelligent Applications. Alimentées par l'intelligence artificielle (IA) et intégrées à la Corcentric Platform, ces applications permettent à nos clients d'accélérer l'automatisation de leurs processus métiers et renforcent la collaboration.

Les Intelligent Applications de Corcentric utilisent la puissance de l'IA, du traitement du langage naturel (NLP) et du Machine Learning pour fluidifier davantage les processus déjà automatisés et offrir une expérience utilisateurs encore plus intuitive. Deux Intelligent Applications sont déjà disponibles sur la Corcentric Platform :

L'Assistant Digital Intelligent Gopher™ est un assistant bidirectionnel disponible depuis la Corcentric Platform mais aussi directement depuis Microsoft Teams. Il permet d'apporter en temps réel des réponses aux questions posées par les utilisateurs mais aussi de les notifier de manière proactive dès qu'une action est en attente et bloque le processus en cours (approbation, alerte, etc.).

est un assistant bidirectionnel disponible depuis la Corcentric Platform mais aussi directement depuis Il permet d'apporter en temps réel des réponses aux questions posées par les utilisateurs mais aussi de les notifier de manière proactive dès qu'une action est en attente et bloque le processus en cours (approbation, alerte, etc.). La Solution de Traitement Intelligent des Documents Fournisseurs analyse, transforme et classifie les données issues des documents entrants (factures, avoirs, devis, etc.) quel que soit leur format d'origine et leur complexité. L'IA identifie et récupère ensuite les informations détaillées jusqu'aux données à la ligne et aux taxes internationales, pour les intégrer à vos processus métiers dans la Corcentric Platform puis à votre ERP ou Système Comptable en place.

"Notre objectif est de fournir à nos clients des solutions et services innovants qui répondent à leur besoin d'agilité dans un contexte économique et réglementaire changeant. Nos équipes ont développé les Intelligent Applications pour fluidifier et automatiser les processus métiers, faciliter la collaboration et réduire les coûts de traitement. Les équipes comptabilité seront plus efficaces que jamais grâce à ces nouveaux outils ! Ces applications serviront également de nombreux cas d'usage à l'avenir et apporteront une visibilité totale sur les données pour mieux les exploiter !"

- Manish Jaiswal, chief product officer chez Corcentric

Grâce au Machine Learning, les Intelligent Applications de Corcentric apprennent en continu du comportement des utilisateurs pour s'améliorer. Toujours plus efficaces, plus simples à utiliser et plus proches des vrais besoins métiers, ces deux premières applications sont les premières d'une longue série d'innovations à venir.

À propos de Corcentric

Depuis 1996, les Directions Achats et Finance des ETI et Grands Comptes font confiance aux équipes et aux solutions Corcentric pour mieux gérer les dépenses, optimiser la trésorerie et améliorer la performance de leur entreprise. Corcentric continue d'innover pour offrir à ses clients des solutions et des services capables de répondre aux enjeux métiers des Directions Achats et Finance.

Media contact:

Eléonore Roucaute

Responsable Marketing

01 83 64 03 10

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/704793/Corcentric_Logo.jpg

SOURCE Corcentric