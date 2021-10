Corcentric nommé pour la cinquième année consécutive parmi les 50 Providers to Know par Spend Matters

PARIS, 11 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Corcentric, acteur majeur de solutions en mode SaaS Cloud et services pour la gestion des dépenses et de la trésorerie, annonce aujourd'hui avoir été nommé dans le classement 2021 des 50 Providers to Know (50 fournisseurs à connaître) par Spend Matters®.

Le classement 50 Providers to Know de Spend Matters est une liste de 50 entreprises considérées comme les plus innovantes sur le marché des solutions et services dédiés aux directions Achats et Supply Chain. Spend Matters étudie régulièrement les dernières technologies et services pour aider les entreprises à sélectionner les éditeurs les plus pertinents.

" Chez Corcentric, nous innovons constamment pour offrir aux grands comptes et ETI des fonctionnalités permettant d'optimiser leurs processus, booster leur performance, assurer la continuité de l'activité et obtenir des résultats durables. Cette reconnaissance par Spend Matters® pour la cinquième année consécutive est le reflet de notre engagement continu auprès de nos clients et nous en sommes très fiers ! " Matt Clark - Président et COO, Corcentric.

Le classement 50 Providers to Know résulte d'une analyse approfondie réalisée par les analystes de Spend Matters®. Il apporte une vision impartiale et indépendante des entreprises à suivre et à connaître en 2021. Les entreprises nommées sont sélectionnées de manière indépendante, selon des critères rigoureux en matière d'innovation technologique et de capacité à délivrer la solution aux clients.

" Les solutions Achats n'ont jamais été aussi stratégiques. Il est aujourd'hui primordial pour les entreprises de bénéficier d'une visibilité totale sur leur chaîne d'approvisionnement et leurs résultats financiers pour faire face à l'instabilité du marché et assurer la continuité de leurs activités. Nous sommes donc très heureux de présenter le classement 2021 des 50 Providers to Know pour permettre aux entreprises de cibler les éditeurs les plus à même de répondre à leurs enjeux métiers. " Nick Heinzmann - Analyst Team Lead, Spend Matters

Outre le classement 50 Providers to Know, Corcentric est également reconnu dans les SolutionsMap publiées par Spend Matters® dans les catégories Spend and Procurement Analytics, Sourcing, Gestion des Contrats (CLM), Digitalisation de la Comptabilité Fournisseurs et Gestion des Fournisseurs (SRM).

A propos de Corcentric

Corcentric est la première entreprise du marché à offrir une Suite complète de solutions Source-to-Pay et Order-to-Cash, combinant Technologie, Services et Consulting pour optimiser 100 % des flux achats et financiers B2B des entreprises. Depuis 1996, les Directions Achats et Finance des ETI et Grands Comptes font confiance aux équipes et aux solutions Corcentric pour mieux gérer les dépenses, optimiser la trésorerie et améliorer la performance de leur entreprise.

