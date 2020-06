CoreTigo lance le TigoBridge pour simplifier et rationaliser les déploiements IIoT et la modernisation des équipements

Le TigoBridge se base sur la norme sans fil IO-Link, conçue spécifiquement pour l'automatisation en usine, et certifiée pour répondre aux exigences des environnements industriels difficiles. Il se connecte facilement de manière plug & play aux appareils IO-Link et DIO (entrée/sortie numérique) pour établir une communication sans fil basée sur des normes. En outre, le TigoBridge peut connecter plusieurs appareils sans fil en parallèle via un branchement à des concentrateurs d'entrée/sortie industriels disponibles dans le commerce avec plusieurs capteurs/actionneurs.

Le TigoBridge peut être utilisé dans une variété d'applications telles que la modernisation des machines, la surveillance de statut et l'IIoT. La vidéo suivante illustre comment les solutions de modernisation des machines pour la surveillance de statut peuvent être rendues simples, rentables et interopérables en utilisant le TigoBridge dans le cadre de la solution sans fil de bout en bout CoreTigo. Le TigoBridge peut également être utilisé pour des applications de commande, comme la commande sans fil de pinces ou de pompes à vide sur des équipements en mouvement (ex. : bras robotisés, robots linéaires et systèmes de transport).

Le TigoBridge présente un boîtier de qualité industrielle IP67, des connecteurs M-12 standard pour un raccordement simple à n'importe quel appareil, une antenne interne spécialement conçue pour des performances optimales et une variété d'options de montage. Le TigoBridge peut être configuré et paramétré via l'outil d'ingénierie sans fil IO-Link TigoEngine, et diverses applications de visualisation, d'analyse et de surveillance des données peuvent être créées avec la plateforme logicielle TigoInsights. Pour en savoir plus sur les produits et solutions de CoreTigo, rendez-vous sur le site Web de CoreTigo, et découvrez comment SKF, le plus grand fabricant de roulements au monde, en bénéficie – consultez le communiqué de presse de SKF.

À propos de CoreTigo

CoreTigo mène la révolution de la communication critique sans fil pour le marché industriel. Grâce à notre réinvention des concepts de connectivité et de réseau existants, nos solutions réduisent la complexité des systèmes d'automatisation industrielle, permettent un accès flexible à des données plus précieuses pour l'informatique décisionnelle et les analyses, génèrent des solutions de fabrication adaptatives et augmentent l'efficacité opérationnelle. La technologie de CoreTigo est basée sur la norme sans fil IO-Link et crée un monde industriel plus connecté, libéré des câbles, de la manière la plus fiable, évolutive et rentable possible.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1176436/CoreTigo_TigoBridge.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1033881/CoreTigo_Logo.jpg

Contact : Gabi Daniely, Chief Strategy & Marketing Officer, +972-54-779-0466, [email protected]

