CoreTigo presenta TigoBridge per semplificare e ottimizzare le implementazioni retrofit e IIOT

TigoBridge si basa sullo standard wireless IO-Link, progettato appositamente per l'automazione in fabbrica e certificato per soddisfare le esigenze di ambienti industriali difficili. Si collega facilmente in modalità plug & play ai dispositivi I-Link e I/O digitali per stabilire una comunicazione wireless basata su standard definiti. Inoltre, TigoBridge può connettere in modalità wireless più dispositivi in parallelo collegandoli a hub I/O industriali pronti all'uso con sensori/attuatori multipli.

TigoBridge può essere utilizzato in una varietà di applicazioni come retrofit, monitoraggio delle condizioni e IIOT. Il seguente video illustra come le soluzioni di retrofit della macchina per il monitoraggio delle condizioni possono essere rese semplici, convenienti e interoperabili utilizzando TigoBridge come parte della soluzione end-to-end wireless CoreTigo. TigoBridge può essere utilizzato anche per applicazioni basate sul controllo, come il controllo wireless di pinze o pompe a vuoto su apparecchiature in movimento (ad es. bracci robotici, robot lineari e sistemi di trasporto).

TigoBridge include un alloggiamento di livello industriale IP67, connettori M-12 standard per una semplice connessione a qualsiasi dispositivo, un'antenna interna appositamente progettata per prestazioni ottimali e una varietà di opzioni di montaggio. TigoBridge può essere configurato e impostato tramite lo strumento di ingegneria wireless TigoEngine IO-Link e una varietà di applicazioni per la visualizzazione, l'analisi e il monitoraggio dei dati possono essere realizzate con la piattaforma software TigoInsights. Per ulteriori informazioni sui prodotti e le soluzioni di CoreTigo, visita il sito web di CoreTigo per scoprire come SKF, il più grande produttore di cuscinetti al mondo, ne beneficia: Visualizza il comunicato stampa di SKF.

Informazioni su CoreTigo

CoreTigo guida la rivoluzione delle comunicazioni wireless mission-critical per il mercato industriale. Attraverso la reinvenzione dei concetti di rete e connettività esistenti, le nostre soluzioni riducono la complessità dei sistemi di automazione industriale, consentono un accesso flessibile a dati più utili per l'intelligence e l'analisi aziendale, promuovono le soluzioni di produzione adattive e aumentano l'efficienza operativa. La tecnologia di CoreTigo si basa sullo standard wireless IO-Link e crea un mondo industriale più connesso e non vincolato da cavi nel modo più affidabile, scalabile ed economico.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1176436/CoreTigo_TigoBridge.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1033881/CoreTigo_Logo.jpg

