Coronavirus / Crise de l'économie mondiale : Comment le télétravail peut-il empêcher le pire ?

PARIS, 17 mars 2020 /PRNewswire/ -- Confinement total… Le coronavirus COVID-19 a un très fort impact sur l'activité en France et donc sur la croissance économique. Pour limiter les dégâts, les entreprises se tournent de plus en plus vers les solutions de télétravail. Sparkup, plateforme d'interaction en temps réel permettant à chacun de participer, voter, s'exprimer, poser ses questions ou partager ses idées, connaît une augmentation x10 de son activité.

"Nous recevons 10 fois plus de demandes depuis le début de l'épidémie de Coronavirus. Avec le COVID-19, le taux d'utilisation des outils de visioconférence explose, pas l'engagement des collaborateurs. Il y a donc un véritable enjeu pour les entreprise de s'équiper d'outils qui permettent de faciliter la collaboration à distance et d'impliquer les participants."

Vincent Bruneau, CEO de Sparkup

"Pour UNICEO, Sparkup est essentiel aux discussions, brainstorming et prises de décision en réunions grâce à ses fonctionnalités de votes et de collaboration en temps réel. La plateforme nous permet de rendre les échanges plus productifs avec nos membres. La crise actuelle qui nous contraint à passer aux réunions à distance nous montre que Sparkup est plus que jamais nécessaire pour nous aider à garder ce niveau d'efficacité. Les outils de Sparkup facilitent véritablement les interactions des petites et grandes réunions à distance."

Laurent FUCHS - Directeur Général UNICEO

"Chez eeVee, de par nos expériences passées en travail à distance dans de grandes multinationales, nous aidons concrètement les entreprises à transposer les réunions physiques en digital : davantage de préparation en amont, nouvelles pratiques, nouveaux outils...

Sparkup joue un rôle important pour faciliter cette transition vers les réunions à distance. La plateforme rend possible les interactions avec les collaborateurs à distance, en leur permettant de réagir, poser des questions, partager des idées ou donner leur avis en temps réel, comme s'ils étaient dans la pièce. En plus de donner une voix aux participants à distance, Sparkup permet de gagner du temps et de ne perdre aucune information.

Nous sommes orientés résultats, le numérique permet de fournir des livrables précis, exploitables. Cette crise c'est l'opportunité de faire différemment en intégrant de nouvelles pratiques"

Yann Glever, associé chez eeVee

Des réunions en home office :

Créée en 2017, la start-up propose un éventail de fonctionnalités destinées à faciliter les échanges lors des réunions à distance. Parmi lesquelles :

Mur de questions : Le mur de questions que propose Sparkup permet à tous les participants à distance de se faire entendre.

Les participants à distance peuvent poser des questions depuis un ordinateur, tablette ou téléphone et voter pour les questions qu'ils trouvent pertinentes. Cela permet de collecter les questions du groupe sans interruption et de répondre aux plus populaires pour optimiser son temps et celui des équipes.

Pour éviter le décrochage des participants à distance et capter leur attention, la plateforme propose des outils de votes, sondages ou nuages de mots. De façon instantanée, l'animateur d'une réunion peut demander l'avis du groupe et présenter les résultats en temps réel. Une fonctionnalité qui peut s'avérer pratique pour prendre une décision rapidement. Brainstorm : cette fonctionnalité permet de rendre les sessions de brainstorming efficaces, même à distance ! Les participants peuvent partager leurs idées et voter pour les idées des autres. Une façon rapide de mettre les meilleures idées en lumière.

La plateforme s'utilise sans téléchargement depuis un ordinateur, un téléphone ou une tablette et est compatible avec tous les outils de visioconférence. Il suffit de partager son écran pour afficher les réponses des participants en temps réel.

Des formations... à distance

Toutes les formations ont dû être annulées en entreprise à cause de l'épidémie de coronavirus. Via ses différentes fonctionnalités, Sparkup permet de faciliter l'apprentissage à distance et d'impliquer les apprenants à distance

Icebreakers fun et efficaces

Sessions de questions / réponses pendant la présentation pour récolter les questions sans interrompre le formateur

Tests de connaissance avec des Quiz ludiques et interactifs

Questionnaires de satisfaction en fin de session

Des conférences en ligne

Le secteur de l'événementiel subit de plein fouet les impacts économiques dû aux annulations de colloques, conférences et séminaires. Pour éviter des pertes trop importantes, certaines entreprises choisissent d'organiser leurs événements en ligne grâce à Sparkup.

