Corsearch LABS dévoile CVAN, qui redéfinit les règles de la protection de la propriété intellectuelle

Une technologie innovante et proactive qui ne poursuit pas les violations de la plate-forme, mais les arrête en quelques minutes

NEW YORK, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- Corsearch, le leader du secteur des marques et de la protection des marques, a lancé la première plateforme proactive de protection des marques pour les places de marché, appelée Corsearch Visual Authentication Network (CVAN). Cette solution innovante de protection de la propriété intellectuelle a été développée en collaboration avec des plateformes et des marques mondiales de premier plan. Dans l'environnement actuel, des centaines de millions d'articles contrefaits sont vendus et produits chaque année dans des conditions dangereuses et déloyales, mettant en péril la sécurité publique, causant une grave pollution et nuisant à l'économie.

Les trois principales parties prenantes dans le monde de la lutte contre la contrefaçon sont les plateformes, les fournisseurs de protection des marques en ligne et les propriétaires de marques, qui tentent individuellement de résoudre le problème, gaspillant ainsi des ressources précieuses, alors que CVAN permet à toutes les parties prenantes de combler enfin ce déficit de collaboration.

Le marché de la contrefaçon se développant rapidement, il n'y a qu'un seul moyen de gagner cette bataille : s'assurer que le coût de la détection d'un produit contrefait soit inférieur au coût de sa publication. CVAN rend cela possible en permettant aux plateformes de passer d'une lutte contre la contrefaçon réactive à une lutte proactive, en identifiant les contrefaçons avant qu'elles ne soient téléversées et en éliminant les retards que les mauvais acteurs exploitent.

Corsearch offre une visibilité parfaite grâce à CVAN

Matteo Amerio, Président, Protection de la marque et du contenu, Corsearch, explique : « Les places de marché ont traditionnellement fonctionné comme des écosystèmes isolés avec leurs propres données, règles et équipes de modération. Cela crée des angles morts, car les mauvais acteurs peuvent facilement migrer d'une plateforme à l'autre, en exploitant le manque de visibilité interplateforme et de connaissance spécifique des produits nécessaire pour identifier instantanément les infractions les plus sophistiquées.

« CVAN change cette dynamique. En surveillant quotidiennement plus de 1 500 places de marché, il bénéficie de la connaissance des marques et de la visibilité multiplateforme pour porter le filtrage des places de marché et la protection des utilisateurs à un niveau supérieur. »

« Depuis des années, les plateformes et les marques cherchent des moyens de collaborer, mais certaines lacunes restent insurmontables », ajoute Pietro Gagliano, responsable de Corsearch LABS. « Nous sommes vraiment ravis d'avoir créé CVAN, , la seule solution du marché capable de combler ce fossé. CVAN permet une coopération fructueuse entre les plateformes, les marques et les fournisseurs d'accès , ce qui constitue une nouvelle étape importante pour faire d'internet un environnement plus sûr pour tous. »

Accélérer les solutions contre les marchés illicites avec Corsearch LABS

CVAN est la première d'une série de solutions de pointe proposées par Corsearch LABS, un nouveau centre névralgique d'innovation dédié au numérique. Corsearch LABS est l'âme de l'innovation de l'entreprise. Sa mission consiste à transformer des concepts en produits prêts à être commercialisés grâce à la collaboration de l'industrie et à aller plus vite que le marché illicite en constante évolution. Elle vise à permettre aux plateformes de surmonter les violations de la réglementation et de lutter contre les contrefacteurs et toutes les violations de la propriété intellectuelle, à une vitesse et à une échelle qui changent la donne. Le lancement de CVAN est une promesse tenue.

Vélocité et précision avec CVAN

Actuellement, la recherche et la suppression des annonces illicites constituent un processus lent qui, dans l'ensemble du secteur, peut prendre en moyenne dix jours entre la détection et la suppression. CVAN réduit considérablement ce délai, donnant aux plateformes la possibilité de soumettre les annonces à modération avant même leur mise en ligne.

CVAN fournit des recommandations de pré-publication en temps quasi réel, en s'appuyant sur la technologie propriétaire de Corsearch et la connaissance de la marque, de sorte que les mauvaises annonces n'apparaissent pas sur la plateforme.

Priorité à la plate-forme - CVAN est conçue pour permettre à la plate-forme de garder le contrôle. En tant que technologie native, CVAN suit les règles de la plateforme. CVAN soutient proactivement les automatisations chaque fois que cela est possible et souhaité, mais la plateforme conserve le contrôle final.

- CVAN est conçue pour permettre à la plate-forme de garder le contrôle. En tant que technologie native, CVAN suit les règles de la plateforme. CVAN soutient proactivement les automatisations chaque fois que cela est possible et souhaité, mais la plateforme conserve le contrôle final. Réduction des coûts opérationnels - CVAN change la façon dont les plateformes analysent les risques. L'efficacité de l'identification des infractions via CVAN peut contribuer à réduire les besoins opérationnels. Une très grande place de marché a récemment indiqué que le temps de modération de son équipe interne avait été réduit de plus de 90 % grâce à l'utilisation de CVAN, qui supprime de manière proactive plus de 90 % des violations.

CVAN change la façon dont les plateformes analysent les risques. L'efficacité de l'identification des infractions via CVAN peut contribuer à réduire les besoins opérationnels. Une très grande place de marché a récemment indiqué que le temps de modération de son équipe interne avait été réduit de plus de 90 % grâce à l'utilisation de CVAN, qui supprime de manière proactive plus de 90 % des violations. Aller au-delà des violations de la propriété intellectuelle - En tant que technologie native, CVAN permet aux plateformes d'identifier non seulement les violations de la propriété intellectuelle, allant de la contrefaçon à l'abus de marques déposées et de droits d'auteur, mais aussi les contenus qui violent les politiques internes et les conditions générales d'utilisation. Cela permet d'assurer la conformité totale du contenu sur l'ensemble de la plateforme.

Matteo Amerio conclut : « CVAN est plus qu'une simple mise à jour technologique ; c'est un appel à l'unification de l'industrie. Il est temps d'arrêter d'envoyer des gens sur un problème qui nécessite une automatisation exponentielle, de la vitesse, de l'évolutivité, de la collaboration et une expertise approfondie dans le domaine de la propriété intellectuelle. Nous devons tirer parti des technologies proactives pour encourager la collaboration entre les principales parties prenantes afin d'avoir une chance d'influer sur l'une des plus grandes menaces pour la confiance dans les marques et la sécurité des consommateurs : les contrefaçons. »

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1243555/Corsearch_Logo.jpg