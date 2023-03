Coup d'envoi à 18h des Ventes Flash de Printemps sur Amazon.fr

À compter d'aujourd'hui à 18h, jusqu'à 40 % de réduction sur une large sélection de produits : High-Tech, Jeux et Jouets, Jeux Vidéo et Consoles, Cuisine & Maison, Beauté, Mode, Sports et Loisirs.



Rendez-vous sur www.amazon.fr/springsale jusqu'au 29 mars 23h59 pour profiter des meilleures offres de ces Ventes Flash de Printemps sur Amazon.fr !

CLICHY, France, 27 mars 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui à 18h, coup d'envoi des Ventes Flash de Printemps : deux jours de promotions incroyables jusqu'au 29 mars à 23h59 sur www.amazon.fr/springsale et sur l'application mobile Amazon. Jusqu'à 40% de réduction sur des milliers d'offres de grandes marques françaises et internationales et de nouvelles offres disponibles tous les jours.

High Tech et Digital :

• Echo Show 8

• Echo Dot (5e génération, modèle 2022)

• Kindle Paperwhite (16 Go)

• Samsung Galaxy S20 FE «Fan Edition»

• Beats Studio3 Casque circumauriculaire sans Fil avec réduction du Bruit

• Razer Wolverine V2 - Manette de Jeu Filaire pour Xbox Series X/S + Xbox One + PC

• HP Laptop 14s-dq0004sf PC Portable 14" HD

• Lenovo IdeaPad 3 Ordinateur Portable 15.6 pouces FHD

• SanDisk Extreme Carte Mémoire MicroSDXC 512 Go

• ASUS TUF Gaming VG289Q - Ecran PC Gamer eSport 28" 4K

• BaByliss Lisseur et Boucleur 2 en 1 avec mode de protection de chaleur

• Braun Silk-épil 9 Beauty Kit Épilateur Femme

• GHD - Glide - Brosse Lissante

• Oral-B iO 7N Brosse À Dents Électrique Noire connectée Bluetooth

• Maybelline New-York - Mascara volume et longueur

• Fitbit Luxe, Bracelet d'activité pour le sport et le bien-être

• Ultrasport F-Bike 150/200, vélo d'appartement

• PROIRON Halteres alteres Musculation Homme

• Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S aspirateur connecté

• Moulinex Cookeo Touch Wifi Multicuiseur intelligent

• Tefal Ingenio Batterie de cuisine 15 pièces

• De'Longhi Magnifica Evo, Machine à Café et Cappucino avec Broyeur à Grains

• Senseo Café 80 Dosettes Cappuccino

• Bébé :

• Kinderkraft Lit Bébé SOFI, 4 en 1, Lit Parapluie, Parc Bébé, Voyage, Lit d'appoint, Gris

• Chicco Next2Me Lit Bébé Cododo Sand

• Pampers Lingettes Bébé Aqua Harmonie 0%, 720 Lingettes

'Flash Deals' : des produits à prix réduits seront disponibles en quantités limitées pendant une courte période, avec de nouvelles offres proposées toutes les cinq minutes. Les clients peuvent également profiter d'offres incroyables sur le divertissement, y compris sur Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming, Kindle Unlimited, Amazon First Reads ou créer une liste d'achats incluant leurs produits préférés et recevoir des notifications pour les retrouver à prix remisé lors des Ventes Flash de Printemps.

