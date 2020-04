COVID-19 : Boralex fait un don de 150 000 $ pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité

MONTRÉAL, 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - Alors que le monde vit une situation sans précédent en lien avec la propagation de la COVID-19, Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce des dons totalisant 150 000 $ (environ 100 000 €) qui s'inscrivent dans l'effort collectif actuel.

Boralex appuiera six organisations dont la mission principale est d'offrir des services directs dans les secteurs de la santé mentale, du besoin alimentaire, du soutien aux aînés, et qui sont de première nécessité aux populations en situation de vulnérabilité. Ces organisations font actuellement face à de nombreux défis et le don de Boralex permettra de les soutenir dans le maintien de leurs services essentiels ou dans l'élargissement de leur offre.

Boralex versera une contribution financière aux six organisations mentionnées ci-dessous de manière proportionnelle à ses activités d'exploitation par territoire, elles-mêmes réparties entre le Canada, la France et l'État de New York.

CANADA

Québec – Les Banques alimentaires du Québec : constitué d'un large réseau d'organismes régionaux qui s'occupent de la distribution des denrées, en plus d'offrir des services d'aide alimentaire à la population dans chacune des régions du Québec.

– : constitué d'un large réseau d'organismes régionaux qui s'occupent de la distribution des denrées, en plus d'offrir des services d'aide alimentaire à la population dans chacune des régions du Québec. Ontario – L'association canadienne pour la Santé Mentale en Ontario (Canadian Mental Health Association Ontario) : travaille pour améliorer la vie des habitants de l' Ontario au travers du leadership, de la collaboration et de la recherche continuelle d'excellence dans les services liés à la santé mentale et aux dépendances au sein de la communauté.

– (Canadian Mental Health Association Ontario) : travaille pour améliorer la vie des habitants de l' au travers du leadership, de la collaboration et de la recherche continuelle d'excellence dans les services liés à la santé mentale et aux dépendances au sein de la communauté. Colombie-Britannique – Le Fond de réponse DTES (DTES Response) : effort collectif coordonné pour prévenir la propagation de la COVID-19 dans le quartier défavorisé de Downtown Eastside à Vancouver . Les fonds recueillis sont répartis entre plusieurs fondations et organismes qui œuvrent directement dans ce quartier pour répondre aux besoins de la communauté.

FRANCE

SOS EHPAD : la totalité des dons recueillis sur cette nouvelle plateforme initiée par la Fondation Recherche Alzheimer sera ainsi reversée aux établissements concernés dans le but de soutenir le personnel des EHPAD. Cela leur permettra ainsi l'achat de matériel de protection, d'améliorer les salles de repos, de leur fournir des repas, mais aussi de les soulager à travers des services de garde d'enfant à domicile, de transports entre le domicile et l'EHPAD ou encore des nuits d'hôtel à proximité de leur lieu de travail.

: la totalité des dons recueillis sur cette nouvelle plateforme initiée par la Fondation Recherche Alzheimer sera ainsi reversée aux établissements concernés dans le but de soutenir le personnel des EHPAD. Cela leur permettra ainsi l'achat de matériel de protection, d'améliorer les salles de repos, de leur fournir des repas, mais aussi de les soulager à travers des services de garde d'enfant à domicile, de transports entre le domicile et l'EHPAD ou encore des nuits d'hôtel à proximité de leur lieu de travail. Banques Alimentaires : les Banques Alimentaires sont le 1er réseau d'aide alimentaire en France . Ce dernier est composé de 79 banques alimentaires et de 29 antennes.

ÉTAT DE NEW YORK

La Banque Régionale Alimentaire du Nord-Est de l'État de New York (Regional Food Bank of Northeastern New York ) : aide à nourrir les personnes défavorisées dans ses communautés depuis 1982. C'est la seule organisation du genre dans le nord-est de l'État de New York . La Banque alimentaire recueille d'importants dons de nourriture de l'industrie alimentaire et les distribue à des organismes de bienfaisance au service des personnes défavorisées dans 23 comtés.

« Apporter un soutien aux organismes qui sont en première ligne pour aider les plus démunis est plus que jamais essentiel », a déclaré Patrick Lemaire, président et chef de la direction de Boralex. « La sécurité alimentaire et l'isolement des personnes en situation de vulnérabilité sont des enjeux auxquels nous devons porter une attention particulière pendant cette période difficile. Soucieux du bien-être des communautés dans lesquelles nous sommes implantés, nous souhaitons apporter notre soutien à ces organisations qui mènent un combat quotidien sur le terrain, au plus près des populations et des difficultés engendrées par la propagation de la COVID-19. »

Boralex a publié récemment son rapport annuel 2019 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui souligne les gestes que pose la Société pour aider ses employés et les membres des collectivités où elle est présente à contribuer à un monde plus durable.

Pour en savoir plus sur les mesures adoptées par Boralex pour aider l'ensemble de ses parties prenantes à faire face à la pandémie de la COVID-19, veuillez consulter le communiqué émis le 25 mars dernier.

