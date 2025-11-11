Coway annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2025

SEOUL, Corée du Sud, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Coway Co, Ltd, « Best Life Solution Company », a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2025.

« Les fortes ventes de nos principaux appareils électroménagers, ainsi que la croissance régulière de notre gamme de lits et de fauteuils de massage BEREX, ont stimulé les performances globales ce trimestre », a déclaré Soon Tae Kim, Directeur financier de Coway. « En nous appuyant sur la compétitivité de nos activités de base, nous continuerons à renforcer nos futurs moteurs de croissance et à maintenir une dynamique équilibrée sur les marchés nationaux et mondiaux à l'avenir. »

Les résultats de Coway sont les suivants :

Chiffre d'affaires du troisième trimestre : 1 254,4 milliards KRW (+14,0 % en glissement annuel)

Bénéfice d'exploitation du troisième trimestre : 243,1 milliards KRW (+17,4 % en glissement annuel)

* Les chiffres publiés sont tirés de la déclaration consolidée K-IFRS (normes internationales d'information financière).

Le chiffre d'affaires cumulé de Coway pour 2025 atteint désormais 3 688,2 milliards KRW (+15,8 % en glissement annuel), avec un bénéfice d'exploitation de 697,0 milliards KRW (+13,9 %).

Sur le marché intérieur, Coway a réalisé un chiffre d'affaires de 740,2 milliards KRW au troisième trimestre, soit une augmentation de 12 % par rapport à la même période de l'année précédente. Ces bons résultats s'expliquent par les ventes importantes de la nouvelle série de purificateur d'eau glacée Icon, qui comprend trois modèles et a été conçue pour répondre à divers besoins en termes de capacité, de la plus compacte à la plus grande. Grâce à cet ajout au portefeuille de l'entreprise, les ventes de purificateurs d'eau glacée de Coway ont augmenté d'environ 25 % en glissement annuel au cours des mois d'août et de septembre, établissant ainsi un nouveau record de ventes pour cette catégorie.

Les filiales étrangères de Coway ont également enregistré une forte croissance au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires de 469,3 milliards KRW, soit une augmentation de 19,9 % en glissement annuel. La filiale malaisienne de la société a réalisé un chiffre d'affaires impressionnant de 352,1 milliards KRW, soit une augmentation de 20 % en glissement annuel, tandis que les filiales américaine et thaïlandaise ont également connu une croissance régulière, enregistrant respectivement des chiffres d'affaires de 57,5 milliards KRW (+7,8 % en glissement annuel) et de 41,8 milliards KRW (+28,5 % en glissement annuel).

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers favorisant un environnement de vie sain et confortable grâce à des produits innovants tels que des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. BEREX, la marque de sommeil et de bien-être de l'entreprise, a vocation à améliorer la qualité de vie grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, l'entreprise Coway est devenue leader dans son secteur grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. Elle a prouvé son engagement en faveur de l'innovation avec des produits primés confirmant ses compétences en matière de santé à domicile, au service d'une part de marché inégalée, de la satisfaction de ses clients et de la notoriété de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Viêt Nam et en Europe, sur la base du succès commercial obtenu en Corée. En 2025, la société a lancé Coway Life Solution, une plateforme de soins aux personnes âgées haut de gamme proposant des solutions de soins personnalisées adaptées aux différentes étapes de la vie. Pour plus d'informations, veuillez consulter http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

